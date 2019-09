Lanzaron campaña de promoción de la Paz en nuestra región

Ayer por la mañana fue lanzada la Campaña de promoción de La Paz en la región, con el nombre de: La rosa por la paz. Una rosa, un motivo, un mensaje.

Una rosa: Desde hace siete décadas las creaciones del orfebre Juan Carlo Pallarols forjan símbolos que hacen historia, nuestra historia. Concebidas entre el fuego y el arte, las rosas, un sello de su obra, que han llegado a manos de reinas y jefes de Estado, hoy tienen un nuevo sentido. Construidas con el metal de balas y fuselajes de aviones argentinos e ingleses de la guerra de Malvinas, convierten la muerte en paz y renacimiento, transforman material bélico en material de amor.

Un motivo: Ayudar a la construcción de un aula taller de cocina - panadería en la Asociación Civil Barbiana, donde se elaboran los alimentos diarios para el desayuna, almuerzo y merienda para 100 niñxs, adolescentes y jóvenes. Desde hace nueve años, la Asociación Civil Barbiana, es el único Centro de Día existente en la ciudad que funciona en contra turno escolar, ofreciendo a más de 150 niños/as y adolescentes de entre 3 y 25 años de edad, una propuesta integral a través de actividades lúdicas-recreativas, culturales y educativas; seguimiento de la escolaridad; desayuno, almuerzo y merienda; sustentando su práctica en tres insumos básicos de la pedagogía: ternura, libertad y belleza. Lo que se trata, es de generar espacios afectivos, de protección, de territorio pedagógico, tendientes a movilizar los recursos comunitarios, ofreciendo soñadoramente un espacio mucho más seductor que la calle; evitando así la ruptura de los vínculos del niño/a y adolescente con su familia y la comunidad. Hoy nuestro proyecto es empezar a funcionar como Escuela de Nivel Inicial y Primaria de Jornada completa, teniendo en cuenta nuestra trayectoria como servicio educativo no formal y la posibilidad de garantizar la apertura de una nueva escuela en nuestra zona. Escuela laboratorio, escuela promotora de experiencia e intercambio, lugar de encuentro y aprendizaje, individual y colectivo.Escuela Granja, bajo criterios ambientales y sustentables, con valores humanos, con una propuesta educativa que propicie un territorio para la experimentación, con actividades en relación con la naturaleza: huerta, cría de pequeños animales, talleres y espacios para la experimentación y el aprendizaje, capacitando a los niños en el concepto de producir lo que consume.- Para ello, necesitamos tener un espacio de Cocina-Taller de panadería donde se producen los alimentos que consumimos en los desayunos, almuerzos y meriendas de lunes a viernes.

Un mensaje: El recorrido que realizará la Rosa por la Paz, no solamente será una exhibición de la pieza artística, sino que tendrá el objetivo de desplegar un mensaje de paz, acompañado por los ex combatientes de Malvinas, circulando por diferentes instituciones de la ciudad como escuelas y museos, cuyo corolario será el viernes 6 de diciembre en el Cine Belgrano. Todos aquellos que acompañen, colaboren y/o contribuyen en esta campaña , serán designado como Embajadores de la Rosa por la Paz: ciudadanos, instituciones, empresas, etc. recibirán un reconocimiento en dicho evento.