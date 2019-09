Bonadío volvió a pedir el desafuero de Cristina

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El juez federal Claudio Bonadío insistió con el pedido para quitarle los fueros a la actual senadora y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner en la elevación a juicio oral de la llamada "causa de los cuadernos".En su resolución, en la que envía a juicio a la ex mandataria por dar por probados 32 hechos de sobornos, Bonadío recordó que la ex mandataria tiene prisión preventiva "fatalmente firme" por haber sido confirmada en instancias superiores."La nombrada será elevada a juicio por hechos de corrupción cometidos mientras ocupaba el cargo máximo del Poder Ejecutivo Nacional, sus consecuencias se extienden a la sociedad en general ante el grave perjuicio millonario ocasionado", evaluó el juez."Los delitos pudieron realizarse por la cobertura brindada por los funcionarios más altos del país, debiendo destacar que muchas de las conductas ilícitas que se encuentran probadas en esta instancia han sido reconocida por sus autores, lo cual choca con lo que establece la ley 24.759 (que suscribió la Convención Interamericana contra la Corrupción)", sostuvo.En tanto, el juez recordó que la ex presidenta está procesada en la causa conocida como dólar futuro, también por defraudación contra la administración pública; por el Memorándum con Irán, por encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario público, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad; Vialidad, por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita; Los Sauces, por asociación ilícita en calidad de jefa, lavado de dinero y admisión de dádivas; y Hotesur, por el delito de lavado de dinero.El jefe del bloque de senadores del PJ, Carlos Caserio, confirmó que esa bancada "no le va a dar curso" al pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner con el que insistió el juez Claudio BonadÍo, y consideró que "es una cosa absolutamente innecesaria e injusta"."La postura del bloque es mantener el criterio de siempre y es unánime", indicó el senador nacional por Córdoba en declaraciones a NA, en referencia al argumento de que debe haber condena firme para que la Cámara alta avance con el desafuero de uno de sus miembros.De esta manera, Caserio ratificó la doctrina que durante años sostuvo el ex jefe de bancada y actual candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, quien rechazó el desafuero aún cuando quedó enfrentado a Cristina Kirchner.