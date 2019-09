Hamilton domina en Singapur

SINGAPUR, 21 (AFP-NA) - El británico Lewis Hamilton (Mercedes) firmó ayer el mejor tiempo de las dos primeras sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Singapur, decimoquinta cita del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de Marina Bay (5,063 km) en la ciudad-estado asiática. El líder de la clasificación de pilotos, con 63 puntos sobre el segundo -su compañero Valtteri Bottas-, firmó un mejor crono de 1 minuto, 38 segundos y 773 milésimas en la segunda tanda de los libres, con una ventaja de 184 milésimas sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull) y 818 milésimas por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari).Esta sesión nocturna, disputada en las mismas condiciones que la de las clasificaciones del sábado (21h00 locales, 10 de Argentina) y de la carrera del domingo (20h10 locales, 9.10 de nuestro país), parece confirmar el estatus de favoritos de Hamilton y Verstappen para esta carrera.Los Mercedes y los Red Bull, que cuentan con más apoyos aerodinámicos, son lógicamente más ágiles en las curvas lentas de Singapur que los Ferrari, cuyo principal punto fuerte es el motor. El monegasco Charles Leclerc, nueva figura de Ferrari, fue el ganador de las citas anteriores en Bélgica e Italia. Este viernes fue sexto en la segunda tanda de los libres.El tailandés Alexander Albon (Red Bull), que como los rookies británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Williams) debuta en el trazado singapurense, dañó el alerón delantero de su monoplaza en un accidente. Sergio Pérez (Racing Point), por su parte, llevó al danés Kevin Magnussen (Haas) contra las barreras de seguridad.Los comisarios de carrera dieron un aviso al piloto mexicano. El sábado tendrá lugar una tercera y última sesión de ensayos libres, antes de la sesión clasificatoria, que decide la parrilla de salida. Hamilton se presenta como favorito, avalado por sus grandes resultados anteriores en Singapur, con seis podios, entre ellos cuatro victorias.El piloto de Mercedes ha ganado las dos últimas ediciones de este Gran Premio. En 2018, en la sesión de clasificación, firmó el récord del circuito urbano. "Lo que queremos es reproducir esa vuelta especial", apuntó este viernes, recordando esa gran actuación del año pasado. "Hemos empezado bien, pero no hemos conseguido nada. Las clasificacones van a ser duras, Red Bull es muy, muy rápido. Estoy deseando afrontar este desafío", apuntó.Verstappen, por su parte, tiene como aval que Red Bull tiene el récord de podios en Singapur (doce, incluyendo tres victorias). "Parece que estamos sólidos en las fases largas y en las cortas, pero Lewis también es muy rápido", constata el piloto holandés. "Todavía hay cosas por mejorar, que es lo que vamos a buscar ahora. Esta carrera se decide en un 95% en la sesión de clasificación. Hasta el momento, soy optimista", afirmó. Verstappen aludía a la dificultad de adelantar en este circuito urbano de Marina Bay.Ocho de los once vencedores de los Grandes Premios anteriores en Singapur lo hicieron tras haber comenzado desde la pole. Los tres que comenzaron desde la posición de punta y no ganaron fue porque sufrieron incidentes durante la carrera. Este viernes, el cielo de Singapur estaba relativamente despejado, después de varios días con un denso humo, debido a los incendios en la vecina Indonesia. La calidad del aire mejoró, pasando de "nefasta" a "moderada".