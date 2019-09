El local ganó sin problemas

TOKIO, 21 (AFP-NA) - Japón, que sueña con superar por primera vez en su historia la primera fase de un Mundial de rugby, sufrió ayer más de lo previsto para ganar en el primer partido del torneo a la débil Rusia (30-10), en Tokio, tras muchos apuros en el período inicial.La selección local fue detrás en el marcador casi todo el primer tiempo, y solo un try a falta de un minuto para el descanso del wing derecho Kotaro Matsushima, que marcó tres de los cuatro de su equipo, permitió a Japón llegar al descanso con ventaja de 12-7. Japón sufrió en el primer tiempo, incapaz de superar a la aguerrida defensa rusa, muy poderosa en los scrum, pero el esfuerzo empleado en el primer tiempo pasó factura a los europeos en el segundo.A los dos tries de Matsushima en el primer tiempo, Japón añadió rápidamente en el segundo un penal de Yu Tamura (44) y un try del tercera línea de origen sudafricano Pieter Labuschagné (46) para alejarse en el marcador. Con los rusos rendidos, Matsushima hizo valer su velocidad para anotar su tercer try (69) y el cuarto de su equipo, lo que aseguraba un punto de bonificación a los locales.La fiesta japonesa recibió un jarro de agua fría nada más comenzar el partido, ya que Rusia, en principio una de las selecciones más débiles del Mundial se adelantó con un try en el minuto 5, apoyado por el wing Kirill Golosnitskiy.PARTIDOS DEL DOMINGOA las 2.15 jugarán Italia vs. Namibia (Grupo B); a las 4.45 Irlanda vs. Escocia (Grupo A) y a las 7.15 Inglaterra vs. Tonga (Grupo C).