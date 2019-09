Concejo: aprobaron adhesión al Pro Na.Com

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado jueves volvió a sesionar el Concejo Municipal, en la oportunidad el izamiento de la Bandera fue responsabilidad de Andrea Ochat.

Luego del informe de presidencia se dio lectura a la correspondencia recibida y tuvieron entrada las Comunicaciones oficiales y peticiones particulares

Nota Institucional remitida por S.O.E.M. Sunchales

*Interponen intimación.La titular del Cuerpo, Andrea Ochat hizo saber que ambas notas ya fueron respondida y solicitó remitirla a archivo.



Nota Particular elaborada por Adriana Pussetto

* Formula reclamo por el estacionamiento de autos siniestrados en la vía pública.

Es por el depósito de unidades siniestradas en calle Urquiza frente a la sede de la Policía local. Oscar Trinchieri resaltó que no es responsabilidad del Municipio, manifestó su solidaridad con los vecinos por el panorama que los rodea. Por su parte Fernando Cattaneo efectuó algunas consideraciones adicionales. La nota fue girada a los antecedentes - nota similar del año pasado, Expediente Nº 223-.







Despachos de Comisión



Recibió el aval de los ediles el proyecto de Ordenanza elevado por Andrea Ochat



* Determina como zona exclusiva de ascenso y descenso de pasajeros en calle Alberdi Nº 73.

En la fundamentación puso de relieve que es en respuesta a pedido particular, en un sitio donde funcionan consultorios de rehabilitación física.



Mereció la aprobación unánime el proyecto de Ordenanza presentado por Leandro Lamberti en agosto de 2018 con la adhesión de Carlos Gómez y Andrea Ochat



*Adhiere la Municipalidad de Sunchales al Programa de descontaminación, compactación y disposición final de vehículos y chatarra, Ley Nacional Nº 26348.

Durante la fundamentación el autor resaltó que fue tratado en comisión y el despacho sale con algunas modificaciones, dando a conocer el contenido del proyecto, el que reproducimos a continuación:

Que el proyecto de referencia adhiere a la Ley Nacional 26348 Programa de descontaminación, compactación y disposición final de vehículos y chatarra.Que analizado el mismo los abajo firmantes, constituidos en Comisión, disponen la ratificación del proyecto con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 1º.- Adhiérase a la Municipalidad de la Ciudad de Sunchales al programa de Descontaminación, Compactación y Disposición final de Vehículos y Chatarra dispuesto por Ley Nacional Nº 26.348, denominado PRO.NA.COM.-

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a someter al procedimiento de Descontaminación, Compactación y Disposición final de Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM) a los vehículos secuestrados en las dependencia municipales.-

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar convenios y gestiones pertinentes para la Implementación del PRO.NA.COM.- Artículo 4º.- Establécese que los fondos recaudados en el marco de la presente Ordenanza debe ser destinado a entidades de bien público de la ciudad.-Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe reglamentar los aspectos no previstos en la presente.

Oscar Trinchieri resaltó el trabajo en comisión lo " que es una demostración de que no ponemos palos en la rueda".



Proyectos presentados



Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Andrea Ochat



*Dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal realice una campaña de difusión y concientización para la prevención de la estafa.



Igual suerte corrió el proyecto de Ordenanza remitido por Andrea Ochat



*Modifica la Ordenanza Nº 1182, declarando servicio público al transporte de personas en automóviles de alquiler tipo remis.





Fue aprobado sobre tablas un proyecto de Declaración elaborado por Andrea Ochat



*Declara de Interés Ciudadano y Social la 11º Edición de Campeonato Nacional de Bochas para ciegos “Walter Oscar Mena”, organizado por el Club de Bochas Belgrano.