Seguirá preso Cristóbal López

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El juez federal Claudio Bonadío le negó la excarcelación al empresario Cristóbal López en una causa que se desprendió de la de los "cuadernos" y en otra por presunto lavado de dinero, por lo que seguirá preso.Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, luego de que el magistrado rechace los dos pedidos que hizo el empresario, en la misma jornada en que fueron presentados, ya que tenía 24 horas para responder.Las presentaciones de López tuvieron lugar luego de que el jueves recibió la excarcelación en la causa que investiga la supuesta defraudación a la administración pública por el no pago de 8.000 millones de pesos en concepto de impuestos de parte de su empresa Oil Combustibles.Con este rechazo de Bonadio, el empresario seguirá detenido con prisión preventiva en el marco de una investigación que se desprendió del expediente original de la causa de los "cuadernos" y en una que investiga el presunto lavado de dinero en la compra de un inmueble que era propiedad de la ex presidenta Cristina Kirchner.Cristóbal López se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y ahora su defensa tiene la opción de insistir ante la Cámara Federal.El jueves, el Tribunal Oral Federal 3 le dio la excarcelación a López y su socio Fabián De Sousa en la causa en que ambos están siendo juzgados por el no pago de 8.000 millones de pesos en el impuesto a la transferencia de combustibles de la empresa Oil Combustibles.