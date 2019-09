Fuerte reclamo opositor por el transporte público

En una extensa sesión en la que se votaron temas importantes, hubo dos proyectos que generaron posturas muy diferentes. El encuentro comenzó tratando un proyecto impulsado por la concejal Alejandra Sagardoy, para declarar de interés municipal al ciclo de charlas sobre violencia de género organizado por la ONG Florentina, donde cada uno de los concejales hizo uso de la palabra, resaltaron la importancia de informar respecto a un problema que día a día afecta a muchísimas mujeres.

“La verdad que estamos muy contentas por el apoyo del Concejo Municipal a este ciclo de charlas y a todo lo que impulsamos como ONG, a ese respaldo que recibimos por el trabajo y la trayectoria de nuestra institución. Es necesario tener en claro que la capacitación y la información permiten evitar males mayores a una problemática que avanza y deja en el camino a muchas víctimas”, dijo la presidente de Florentina, Soledad Comini.

Por otra parte los concejales trataron una minuta de comunicación impulsada por el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, sobre el estado del transporte público de la ciudad, tema que encendió la sesión y dio lugar a varios puntos de desencuentro, ya que la percepción respecto a un mismo tema, es diametralmente opuesta. Igualmente todos acompañaron la minuta.

“La situación del transporte público a nivel local no es buena, y sin dejar de reconocer que la quita de subsidios a nivel nacional implicó un mayor costo para el municipio y tal vez haya frenado algunas inversiones en el transporte público, pero entendemos que es mucho más amplio el análisis”, comenzó Viotti al finalizar la sesión.

Además dijo que lo primordial es cuidar a los trabajadores, describió que algunas unidades del transporte público no están en condiciones ya que en muchos casos no cuentan con cinturones de seguridad fijados al piso, algunos asientos de conductores se están hundiendo y les han colocado tablas para evitar la problemática.

Es totalmente inhumano para quien está tantas horas arriba del colectivo, produce problemas de salud, además en algunos colectivos nuevos se ha detectado que, al llover, ingresa agua dentro de los mismos, no podemos entender cómo no se le hace el trabajo preventivo de mantenimiento para evitar que estén en esas situaciones”, expresó el edil opositor.

En el recinto además dijo a la hora de argumentar el pedido, que el Ejecutivo nunca uso la fórmula automática de actualización de tarifas que el Concejo votó y por eso el valor del boleto quedó atrasado. “Tal vez el intendente Castellano no lo aumentó porque era año electoral. Es decir también son responsables del déficit que hoy tiene el transporte público de pasajeros”.

A su vez Marta Pascual se sumó a las críticas sobre el estado de los minibuses y dijo que hay asientos con clavos, que los estudiantes llegan siempre tarde a sus clases y si bien admitió que la falta de subsidios reciente los recursos para el transporte público, también responsabilizó a la gestión actual por no administrar bien los recursos.

Jorge Muriel a su vez no se quedó callado y respondió con la lectura de un artículo de un diario de la capital provincial: “no comparto muchos de los dichos del concejal Viotti, el boleto estudiantil se pensó cuando estaban los subsidios nacionales y se pasó de la TEP al la SUBE por un pedido del Ministro Dietrich que decía en su momento que así se mantendrían los subsidios y nada de eso sucedió. El día 16 de este mes el diario Litoral sacó un artículo donde en números refleja que el problema del transporte público es a nivel país por estas políticas poco federales”.

En tanto Evangelina Garrappa acompañó la postura de Muriel y además desafió a los concejales opositores a mostrar las gestiones que llevaron a cabo respecto a este tema ante funcionarios de su propio Gobierno. “Me gustaría ver lo que hicieron cuando vino Dietrich o notas que hayan enviado a algún otro funcionario de su espacio político, porque acá, en el artículo que leyó Jorge hay gestiones concretas de municipios y de las Cámaras respectivas”, manifestó la edil.

Mársico no se quedó atrás y se refirió a la minuta presentada por Viotti: “yo entiendo que la política de subsidios es necesaria en lo público y entiendo que el concejal Viotti también lo sabe, pero eso no tiene nada que ver con los planteos que aquí en esta minuta se enuncian, porque lo que también debemos decir es que en su momento tuvimos que reclamar por la rampa para que los coches sean adaptados para personas con discapacidad. Los recorridos también son insuficientes y eso lo veníamos reclamando con Germán Bottero en 2016.