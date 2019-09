Chiarotti abrió Ciclo de Charlas de Florentina Locales 20 de septiembre de 2019 Redacción Por La reconocida abogada santafesina que forma parte del Comité de expertas de la OEA, disertó en el auditorio de UCES Centro, sobre “Violencia sexual hacia las niñas, causas, consecuencia y formas de prevención”.

FOTO J. BARRERA PROTAGONISTAS. Soledad Comini y Susana Chiarotti ante la prensa en la UCES Centro.

El Ciclo de Charlas que abrió este jueves la ONG Florentina, tiene como objetivo visibilizar las luchas feministas desde diferentes lugares y con mujeres que son feministas, profesionales y especializadas en temas vinculados a la violencia de género. Precisamente, el ciclo ya fue declarado de Interés Provincial y también Municipal por el Concejo en la sesión de ayer por la mañana.

En esta primera convocatoria, la disertante fue la destacada abogada Susana Chiarotti, quien en primer lugar resaltó el rol de instituciones como Florentina y esta posibilidad de hablar de temas que a veces nos interpelan en lo más profundo, sabiendo que pasan y que para prevenir hay que admitir. Además hizo hincapié en la necesidad de debatir, -en este caso con la sociedad rafaelina- acerca de cómo se pueden sancionar y erradicar tantos casos que “a mí entender constituyen una verdadera epidemia”, dijo la disertante.

“Hoy precisamente vamos a focalizar sobre la violencia sexual hacia las niñas, porque tiene efectos diferentes, afecta a nuestro futuro y hay muchas formas de prevenir que esto no suceda. En la Argentina las leyes están acompañando muchas de estas luchas, como por ejemplo la del respeto del tiempo de la víctima que es muy importante ya que le da la posibilidad a cualquier víctima de abuso sexual infantil, sea mujer o varón, de que cuando llegue a la mayoría de edad y sin límites de tiempo pueda denunciar o proseguir la denuncia que hizo su representantes legales, por eso esta ley supera a la ley Piazza. Esto lo que está permitiendo es que la persona pueda afrontar el acceso a la justicia cuando está madura, cuando se ha empoderado”, manifestó Chiarotti.

En muchos casos de abuso sexual infantil e incluso en adultos, se pone en tela de juicio a la víctima a la que se la juzga o se la trata de fabuladora. Al respecto la reconocida profesional dijo: “lo importante es que ahora hay muchos avances en las facultades de psicología, porque en una época todo lo que era la ciencia y la psicología sostenían todo es tipo de estereotipos discriminatorios contra las niñas, niños y también es común para las mujeres, con expresiones tales como que los niños y las mujeres fabulamos. Eso viene de hace 5.000 años y nosotros en 30 queremos revertir todo eso y ahora ya hay cursos que trabajan específicamente estos temas e instruyen a los jueces para que puedan determinar cuando alguien inventa y cuando no. Pero si quiero volver a reiterar que no es casual que se diga eso, es un armazón cultural construido como dije hace más de 5.000 años”.

Lo cierto es que cada día las noticias informan de más casos de violencia de género y de abusos sexuales y las estadísticas aterran y en muchas ocasiones desalientan el trabajo realizado por ONG como Florentina o como tantas otras organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.

Sin embargo y respondiendo esta pregunta, Chiarotti señaló: “mi mamá que vivía en un pueblo de esta zona, un pueblo de chacareros, en la época que ella vivía no tenía nada, ni ley, ni tratados de violencia, ni atención psicológica ni jurídica, ni grupos como Florentina que estuvieran atendiendo esas cuestiones. Yo por ejemplo formo parte de un Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Violencia de la OEA y vamos monitoreando en 28 países como van avanzando con las leyes, con los refugios para mujeres golpeadas, con el tratamiento del tema y con las estadísticas. Esto me permite decir que si comparo lo que era la vida de mi mamá y lo que es la mía ahora y lo que va a ser la de mis hijas y nietas, creo que el avance fue gigantesco porque se hizo en un tiempo muy acelerado”.