Panorama Político Locales 20 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

EL REGRESO

DE PEROTTI

Desde que ganó las elecciones del 16 de junio y se convirtió en gobernador electo, Omar Perotti, ha tenido contadas apariciones en la escena pública y optó por mantener un bajo perfil -pese a que le puede costar dada su altura física- desde esa fecha. De alguna manera, el equipo para la transición que designó, y entre los cuales están Roberto Mirabella y Alcides Calvo, hace y deshace según sus órdenes.

Dicen que la semana pasada el ex intendente rafaelino regresó al país luego de un viajecito junto a su familia. Apenas un día después ya estaba manos a la obra, cuando el viernes pasado se reunió con el diputado nacional, Marcos Cleri, quien encabeza la lista del Frente de Todos y busca renovar su banca en la Cámara baja. Se informó sobre unificar una agenda de trabajo para lo que viene.

El lunes pasado, en tanto, Perotti cumplió 60 años rodeado de afecto pero no lo hizo más sensible. Dispuso que su equipo de la transición le envíe una nota para alertar a las cámaras de la Construcción tanto de Santa Fe como de Rosario que las adjudicaciones de obras públicas que de ahora en más efectúe el gobernador Migue Lifschitz no cuentan con respaldo financiero dado el abultado déficit de las cuentas públicas que muestra la Provincia.

En otras palabras, el texto advierte que todo lo que adjudique la actual administración deberá ser pagado por la futura gestión, la cual no tiene certezas si dispondrá de los fondos correspondientes. Por caso, una de las obras que ingresan en esta categoría es la pavimentación de la mano sur del acceso al PAER, cuya licitación fue ganada por la rafaelina Menara Construcciones por alrededor de $ 20 millones según presupuesto de febrero, que obviamente a esta altura del año estará bastante por encima de esa cifra teniendo en cuenta la inflación y la costumbre por las devaluaciones.

En tanto, ayer se conoció una nueva nota que envió el equipo de la transición, que hace dos semanas se había quejado porque el ministro de Gobierno, Pablo Farías, nunca terminó de responder el cuestionario que recibió el pasado 3 de julio. Ahora el destinatario de la nota fue el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, quien hace una semana había invitado a Perotti a que defina representantes para participar de una comisión donde se establezcan detalles del Presupuesto Provincial 2020.

En última misiva, Leandro Busatto, Alcides Calvo y Rubén Michlig le dicen a Saglione que si durante los últimos años el Poder Ejecutivo pidió continuamente a las cámaras legislativas prórrogas para evitar presentar el Presupuesto en tiempo y forma, esto es antes de fin de septiembre, por qué no hacer lo mismo en este tramo final del año. Y que en lugar de enviar un proyecto en noviembre a la Legislatura, que se espere un poquito más y que directamente sea girado por el propio Perotti cuando ya sea el jefe de la Casa Gris, a partir del 10 de diciembre.

Habrá que ver cuál es la respuesta del equipo de Lifschitz. Porque hasta ahora las tensiones se dan entre los equipos de Lifschitz y de Perotti, que más allá de los buenos modales desde la retórica han evitado sacarse una foto juntos desde el 16 de junio. Y antes, también.



CERCA DE

FERNANDEZ

"Alberto Fernández recrea en su cabeza el esquema de poder de los primeros días del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Lo repasa y lo imagina para lo que será el suyo propio en caso de llegar al Gobierno, lo que presume será un dato concreto tras la elección general del 27 de octubre", dice un artículo publicado ayer por diario Clarín, con la firma de Pablo De León. "Ese cuadro o dibujo podría dividirse así: Alberto, con varias terminales, todas esenciales para su intento de acuerdo social, económico y político. Gobernadores, Albertismo puro, Massismo, CGT, Industriales y Movimientos Sociales. Y en nivel distinto, su relación directa y sin interferencias con Cristina Kirchner", explica con detalles.

"Ese esquema tiene a dos hombres con calificación especial, para la consideración del candidato del FdT. Uno de ellos es Juan Luis Manzur, el mandatario tucumano que se muestra mucho junto a Fernández, desde acompañarlo al evento de Clarín en el MALBA hasta el acto multitudinario -con asado para todos y todas- de la semana pasada en San Miguel de Tucumán, que despertó polémicas por el desplazamiento de figuras políticas de todo el país, pero que mostró músculo federal para el candidato", apunta el artículo.

"El otro mandatario que tiene la mayor calificación para Alberto es Omar Perotti, el flamante elegido en Santa Fe, quien podría ser definido como un 'gobernador albertista'.", sostiene Clarín colocando en una virtual mesa chica de la Casa Rosada al rafaelino, claro está siempre y cuando Alberto Fernández sea el próximo presidente.

Además, el artículo precisa que "del ejido santafesino también emerge el aporte de María Eugenia Bielsa, figura ministeriable para Fernández, que cuenta con el visto bueno del mandatario oriundo de Rafaela". El periodista cordobés que trabaja en Radio Mitre y el Canal TN -ambos del Grupo Clarín- deslizó que Bielsa podría estar al frente del área de Hábitat y Medio Ambiente.



EN EL SENADO

La foto de la portada de Diario LA OPINION de ayer muestra a Perotti en pleno diálogo con el senador cordobés, Carlos Caserio, quien reemplazó al frente del bloque de senadores peronistas a Miguel Pichetto cuando éste decidió aceptar acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio.

El todavía senador rafaelino -en diciembre cuando asuma como gobernador de Santa Fe le dejará el escaño a Roberto Mirabella para que complete el mandato por dos años más- fue uno de los 61 senadores que votó afirmativamente la ley de emergencia alimentaria. De los trece oradores que tuvo la sesión de miércoles en la Cámara alta, doce fueron opositores que criticaron con mayor o menor dureza la política económica del Gobierno nacional y sus efectos en tanto que el oficialismo solo se reservó la palabra final para el cierre del debate.