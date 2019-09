Gran acatamiento de los docentes en el paro nacional

El 90% de los docentes hizo paro en la jornada del jueves, tras conocerse la medida gremial de no dictar clases. "Fueron muy pocos los que no lo hicieron en la ciudad y el departamento", dijo el titular de AMSAFE Castellanos.

Un nuevo paro de los docentes se llevó a cabo ayer en todo el país, en medio de un importante conflicto que se está llevando a cabo en la provincia de Chubut. CTERA fue confirmando con el correr de las horas la medida de fuerza el pasado miércoles, y ayer en solidaridad con los trabajadores docentes de la provincia patagónica y en recuerdo de las dos maestros que fallecieron en un accidente automovilístico tras participar de una protesta en reclamo del pago de sueldos, los maestros decidieron no dictar clases.

Tras realizar un relevamiento y consultar a distintas fuentes, este Medio pudo corroborar que el acatamiento en nuestra ciudad y en el Departamento Castellanos fue alto, pero no igualó al anterior, que se realizó inicios del mes de septiembre, que tuvo un acatamiento prácticamente total. "Estimamos un acatamiento del 90% con las escuelas, con una adhesión total. Fueron unas pocas las que no adhirieron y algunos docentes de algún que otro turno. Está misma proyección que tenemos en la ciudad es la que tenemos en todo el Departamento", le dijo ayer por la tarde Adrián Oesquer a LA OPINION.

Recordemos que tanto AMSAFE como SADOP dispusieron la adhesión, más allá de que luego las decisiones son personales y de cada uno de los docentes de turno.



MOVILIZACIÓN EN ROSARIO

Se hizo presente en Rosario una masiva movilización que unió la plaza 25 de Mayo con la plaza San Martín. Además de referentes AMSAFE Rosario, Coad y otros gremios docentes y organizaciones sociales y políticas, la marcha estuvo encabezada por Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez.

Miles de docentes, sindicatos y organizaciones sociales y políticas se movilizaron realizando un acto frente a Gobernación. Es la segunda movilización en lo que va del mes en solidaridad con los maestros de la provincia de Chubut. La anterior fue el 5 de septiembre pasado, después de que una patota del Sindicato de Petroleros Privados reprimiera violentamente a docentes que cortaban una ruta en reclamo de sus salarios.

Los principales voceros en el acto fueron Gustavo Terés, delegado de AMSAFÉ Rosario y secretario general de CTA Rosario; la secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela, y dos emblemas del reclamo de Justicia en la Argentina: Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, y Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, víctima de femicidio.