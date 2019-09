Friends: celebración de sus 25 años Información General 20 de septiembre de 2019 Redacción Por Los fanáticos de este entrañable grupo de amigos tendrán muchas actividades para recordarlos: desde este miércoles 18 y hasta el domingo 22 se podrán revivir todos los episodios en una maratón inédita que emitirá Warner Channel.

FOTO TELESHOW// FRIENDS./ Las aventuras de los seis veniteañeros viviendo en dos apartamentos contiguos en Nueva York todavía nos provocan una sonrisa.

Por María Eugenia Capelo



Cuando todavía no existían las redes sociales y los celulares no se habían popularizado, Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani formaron parte de Friends. Y en la serie que está cumpliendo 25 años desde su estreno, acuñaron frases y momentos inolvidables que hasta el día de hoy recordamos como si hubiesen sucedido ayer nomás.

Fueron creciendo con nosotros, y para la generación que hoy está entre los 40 y los 50 años los chicos de Friends se convirtieron en un ícono y un modelo a seguir. Muchas sitcoms intentaron continuar con el espíritu de la serie de Warner Channel pero ninguna llegó a alcanzar su popularidad de. No hay país que no identifique la cortina "I'll be there for you" y vibre en cada escena de las diez temporadas.

Carcajadas, risas y más risas nos regalaron estos amigos neoyorkinos que grabaron la mayoría episodios en estudios. Tal fue la popularidad que cada actor llegó a cobrar un millón de dólares por episodio, algo impensado para los años 90 e inicios del 2000. A partir del éxito, los actores más famosos del momento quisieron tener una pequeña participación en la serie que todo el mundo adoraba.

Sean Penn, George Clooney, Brad Pitt, Noah Wyle, Julia Roberts, Charlton Heston, Jean-Claude Van Damme, Robin Williams, Billy Crystal, Gary Oldman y Helen Hunt (en un crossover con Mad about you) fueron tan solo algunas figuras de Hollywood que se formaron parte de episodios de Friends.

En una decena de temporadas nos hicieron vibrar con las rarezas de Phoebe, las manías de Mónica, los caprichos de Rachel, el humor ácido de Chandler, la inocencia de Joey y todas las situaciones ridículas que atravesaba Ross.

Pero sin dudas nunca olvidaremos los íconos como el sillón del Central Perk, el pavo que Mónica se pone en la cabeza, la guitarra de Phoebe o el "Oh, my God" de Janice. Disfrutemos un poco más de la sitcom que hizo historia y que marcó un antes y un después en las series de comedia.