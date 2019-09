El Fiscal General presentó su Informe de Gestión en la Legislatura provincial Policiales 20 de septiembre de 2019 Redacción Por Se registraron en todo el territorio de la provincia 354 víctimas de homicidios a lo largo de 2018. Es un crecimiento del 16,8% en comparación con 2017. En casi el 60% de los casos el autor está individualizado.

FOTO PRENSA CAMARA DE SENADORES ANTE LA LEGISLATURA PROVINCIAL. El Fiscal General, Jorge Baclini, presentó el Informe Anual de Gestión.

El fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, presentó ayer su Informe de Gestión Anual (mayo de 2018 a agosto de 2019) ante la Legislatura de la provincia. La reunión, prevista en la ley provincial número 13.013, se realizó en el recinto de la Cámara de Senadores ante legisladores de distintas bancadas.

En el primer tramo de su presentación, Baclini destacó que “más allá de lo prescripto por la ley, la presentación del Informe de Gestión responde a una profunda convicción acerca de la trascendencia de la publicidad y la transparencia que debe tener toda gestión pública, y más aún la conducción de un órgano del Poder Judicial”.

En cuanto a las actividades y resultados obtenidos, detalló “los avances institucionales en materia de gestión de efectos secuestrados; gestión de armas y otros materiales controlados; pornografía infantil en Internet; delitos ambientales; violencia institucional e incendio de vehículos”.

En cuanto a Rafaela, el Fiscal General describió la implementación del Dispositivo de intervención multiagencial. Explicó que “se trabajó en conjunto con [...] la municipalidad de la ciudad de Rafaela para la realización de lo que se llamaron intervenciones integrales en barrios. La iniciativa se llevó a cabo en dos sectores de Rafaela (barrios Monseñor Zazpe y Virgen del Rosario)”.



AUDIENCIAS

“Entre el 10 de febrero de 2014 y el 30 de junio de 2019 se realizaron más de 90 mil audiencias ante los tribunales penales tanto de primera como de segunda instancia en la provincia de Santa Fe. Es muy relevante tener en cuenta que existe una gran cantidad de audiencias que se llevan adelante en las sedes de las fiscalías provinciales, que no aparecen contabilizadas en este número”, aclaró el Fiscal General. “Si hacemos un promedio por día, vemos que de 23 audiencias que se hacían por día en 2014 en tribunales en toda la provincia, hoy esa cantidad se triplicó y llega a 68”, añadió.



INVESTIGACIONES

Y CONDENAS

En cuanto a las investigaciones finalizadas, Baclini remarcó que “en casi seis de cada diez de las investigaciones iniciadas entre el 10 de febrero de 2014 y el 30 de junio de 2019 hubo al menos un autor individualizado y han sido concluidas (58%)”.

“En toda la provincia de Santa Fe se llevaron adelante entre el 10 de febrero de 2014 y el 30 de junio de 2019, 518 juicios orales y públicos [...] más de 9.500 legajos fueron cerrados formalmente por condenas obtenidas en procedimientos abreviados que se llevaron adelante desde el 10 de febrero de 2014 hasta el 30 de junio de 2019".



PERSONAS PRIVADAS

DE SU LIBERTAD

“En 2018 -continuó el jefe de los fiscales santafesinos- se observa un incremento de 16,6% en la cantidad total de personas mayores de 18 años privadas de su libertad en todo el territorio provincial en comparación con 2017. Este dato implica una aceleración de un crecimiento que se viene registrando desde 2015. Entre 2014 –año en el que se observó un importante declive en comparación con 2013- y 2018 el incremento fue de 39,2%. El número total de personas privadas de su libertad contabilizado en 2018 es el más elevado de todo el arco temporal”, detalló.

Baclini también puntualizó que, “para el año 2018 poco menos de la mitad de los detenidos en la provincia de Santa Fe no estaban condenados (47,5%). Este porcentaje es más elevado que los observados en 2017 (41,4%), 2016 (40,7%) y 2015 (41,3%), y se encuentra próximo al registrado para 2014 (44,4%) e incluso para 2011 (47,9%) y 2012 (49,6%). En el resto de los períodos más del 50% de los detenidos se encontraba sin condena: 56% en 2008, 55,5% en 2009, 50,5% en 2010 y 54,2% en 2013”.



HOMICIDIOS

DOLOSOS

“Desde 2015 -dijo Baclini- ha venido consolidándose desde la Fiscalía General en la provincia de Santa Fe –en conjunto con el ministerio de Seguridad y con el ministerio de Salud- un mecanismo de triangulación de la información sobre violencia altamente lesiva que tiene pocos antecedentes en Argentina e incluso en América Latina”, aseguró Baclini.

“Se basa en la idea de que la buena información resulta clave para tomar decisiones más eficaces. De acuerdo a este dispositivo de conteo, se registraron en todo el territorio de la provincia de Santa Fe 354 víctimas de homicidios a lo largo de 2018. Esta cifra implica un crecimiento del 16,8% en comparación con 2017, aunque no llega a la cantidad observada para 2016”. precisó.

“En todo el territorio provincial, se iniciaron en 2018 en el ámbito del MPA 333 investigaciones. En casi seis de cada diez el autor está a la fecha formalmente individualizado. Es importante tener en cuenta que se trata de un indicador dinámico, que varía con el transcurso del tiempo”, detalló Baclini.

Baclini aclaró que “se considera que este indicador puede compararse, de manera preliminar, con la tasa de esclarecimiento publicada para Estados Unidos en el informe “Homicide Trends in the United States, 1980-2008”, del Departamento de Justicia de ese país, del año 2011”.

También expresó que “en el mismo se considera que ‘las agencias de aplicación de la ley esclarecen o resuelven un delito cuando al menos una persona es arrestada, acusada de la comisión del delito y remitida a los tribunales para una acusación. Las agencias de aplicación de la ley también pueden esclarecer un delito por medios excepcionales, tales como cuando un ofensor identificado muere durante su aprehensión o comete suicidio’”. En tal sentido, agregó que “este reporte informa que el 64% de los homicidios cometidos en Estados Unidos en 2008 fueron esclarecidos. Esa proporción era del 72% en 1980”.

Baclini también dijo que “otro dato que sería, en principio, comparable con el que contiene este reporte es el que provee el Informe Global de Homicidios publicado por Naciones Unidas".