Angelini debatió con rafaelinos en una charla Locales 20 de septiembre de 2019 Redacción Por El diputado provincial del PRO, Federico Angelini, estuvo anoche brindando una charla en nuestra ciudad ante un buen marco de personas, en una movida del bloque que viene realizando desde el resultado de las elecciones a esta parte y que involucra a figuras destacadas y referentes del partido.

FOTO JORGE BARRERA EN ACCIÓN. El diputado Angelini anoche ante un buen marco de personas.

Anoche, en un local ubicado en avenida Podio al 1000, el candidato a diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, encabezó una charla ante un buen número de personas, bajo el lema Defensores del Cambio. Una movida que el bloque viene realizando desde el resultados de las elecciones a esta parte y que involucra a figuras destacadas y referentes del partido para hablar de distintos temas que tienen que ver con la realidad nacional.

"Desde el 11 de agosto a esta parte hubo una gran movilización ciudadana, una gran cantidad de santafesinos que demostrar querer dar vuelta la elección, de que sí se puede llegar al balotaje. Las convocatorias son por redes sociales y estamos teniendo un gran recibimiento", dijo el diputando, pensando de cara al 27 de octubre.

En la tarde de ayer Angelini estuvo en la capital provincial, luego fue hacia Esperanza y anoche en Rafaela. En la jornada de hoy estará disertando en Venado Tuerto junto a Miguel Angel Pichetto, quien acompaña en la fórmula a Mauricio Macri.

En tanto, le dijo a LA OPINION que la gente que acude a este tipo de encuentros "son aquellos que por lo general no tienen militancia política, son ciudadanos de a pie que están comprometidos con que el país no vuelva al pasado. Más allá de las dificultades y de los sacrificios, ellos ven a un país que está respetando las instituciones desde el 2015, que está viviendo en libertad y que hoy no te persiguen o no te juzgan por tus opiniones. Generalmente lo que te dicen es que el país tiene problemas estructurales desde hace muchos años y este gobierno está empezando a solucionarlos. Sabíamos que no iba a ser fácil, que no se iba a lograr de un día para el otro y muchos critican, también, el no haber contado desde el inicio de la situación en la que estaba la Argentina y eso lo ven como uno de los factores de enojo con el presidente Macri. Pero bueno, es toda gente que quiere que el país siga hacia adelante y no que vuelva el kirchnerismo", expresó el referente de Cambiemos en nuestra provincia.

Esta propuesta busca reunir a los seguidores del PRO y público en general que aún no tomaron su decisión sobre a quién votar y publicar luego en todas las redes sociales y grupos de whatsapp imágenes de las conversaciones, con el hashtag #Defensoresdelcambio y #Juntossomosimparables.

A modo de cierre, le dijo a este Medio que "desde el 12 de agosto se ha creado en este país una cuestión de expectativa, ya que cuando tiene esa expectativa de que el kirchnerismo va a declarar el default, que va a haber nuevos controles de cambio, que el país se va a volver cerrado, de que no va a seguir el camino de integrarse hacia el mundo, pasa lo que pasó el 12 de agosto que volvió a tener un pico muy fuerte de alza en el dólar y que se va a reflejado en la inflación de agosto y septiembre... Lamentablemente veníamos de 4 meses en donde la inflación había bajado y que el mes de julio mostraba el número de la inflación mayorista o de la inflación núcleo en menos de un punto. Y eso, claramente manifestaba que la inflación iba a seguir en ese proceso de caída. Es por eso que nosotros lo primero que nos propusimos en estos días es estabilizar la economía y de esa manera vamos a llevar tranquilidad a los argentinos", dijo Angelini.

En tanto, expresó ayer que "uno de los errores más importantes que reconocemos es haberle exigido muchísimo a los argentinos y haberles esfuerzos muy grandes donde muchos no estaban preparados para hacerlo", reconoció.