TC: inicia su actividad en Paraná

Por tratarse de la segunda fecha de la "Copa de Oro", con toda la importancia que eso representa, el Turismo Carretera estará disputando una competencia trascendencia el fin de semana en el autódromo "Ciudad de Paraná".

Pero ese no será el único motivo que reclamará una masiva asistencia en el tradicional escenario de la capital entrerriana, toda vez que la expectativa por asistir a la despedida de Omar Martínez de la popular categoría, también habrá de incrementar la expectativa del público.

Es que el "Gurí", tras haber recibido la correspondiente autorización de la ACTC, estará corriendo por última vez ante su público en una especialidad donde logró coronarse en dos oportunidades y se constituyó en referente de la marca Ford.

Precisamente, estará volviendo al TC con el mismo Falcon que logró su segunda corona, en la temporada 2015 y con el había conseguido su última victoria, el 27 de marzo de 2016 en el autódromo "Provincia de La Pampa" de Toay.

En cuanto a la "Copa de Oro", que se puso en marcha en Rafaela con el triunfo de Agustín Canapino (Chevrolet), tiene a varios postulantes, entre ellos el arrecifeño, ganador de tres campeonatos y vigente monarca del TC.

Luego de la competencia realizada en esta ciudad, el liderazgo cambió de manos, ya que Valentín Aguirre (Dodge) accedió a ese lugar, desplazando a José Manuel Urcera (Chevrolet), que había ganado la Etapa Regular, mientras que se ubica tercero Canapino.

Los tres ya vencieron en la actual temporada, por lo que cumplieron con ese requisito obligatorio para aspirar al título, pero en cambio todavía no pudo ganar quien se ubica en el cuarto lugar, Juan Manuel Silva (Ford).

Luego aparece otro triunfador, Leonel Pernía (Torino), en tanto que los tres siguientes todavía no festejaron en el escalón más alto: Juan Bautista De Benedictis, Mariano Werner (ambos con Ford) y Christian Ledesma (Chevrolet).

Son 41 los pilotos inscriptos en el TC, con siete bajas y seis altas respecto de los que estuvieron en la fecha anterior, llevada a cabo en el circuito de Atlético de Rafaela.

Nicolás González (Torino) nos estará representando con la firme convicción de recuperarse luego de los múltiples inconvenientes que lo afectaron -rotura de dos motores- en la prueba disputada en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

El piloto de nuestra ciudad se siente muy a gusto en el circuito paranaense y lo intentará certificar este fin de semana con el auto del A&P Competición.

La actividad en pista se iniciará hoy con la realización de dos tandas de entrenamientos para el TC y para su telonera, el TC Pista, que disputará la segunda fecha de la "Copa de Plata".

Mañana se llevará a cabo la última sesión de entrenamientos, las pruebas de clasificación y las dos series del TC Pista, en tanto que el domingo se estarán disputando las tres series del Turismo Carretera y en el cierre del programa las dos finales.



EL CRONOGRAMA

Estos son los horarios para este fin de semana en el autódromo de 4.219 metros de cuerda, propiedad del Club de Volantes Entrerrianos:



Hoy viernes: de 12:00 a 12:20 y de 12:25 a 12:45 primer entrenamiento TC Pista; de 12:50 a 13:20 y de 13:25 a 13:55 primer entrenamiento Turismo Carretera; de 15:05 a 15:35 y de 15:40 a 16:10 segundo entrenamiento Turismo Carretera; de 16:35 a 16:55 y de 17:00 a 17:20 segundo entrenamiento TC Pista.



Mañana sábado: de 09:30 a 09:40 y de 09:43 a 09:53 tercer entrenamiento TC Pista; de 11:05 a 11:13, de 11:16 a 11:24 y de 11:27 a 11:35 primera clasificación TC Pista; de 11:40 a 11:50 y de 11:53 a 12:03 tercer entrenamiento Turismo Carretera; de 12:30 a 12:38, de 12:41 a 12:49 y de 12:52 a 13:00 segunda clasificación TC Pista; de 13:15 a 13:23, de 13:26 a 13:34, de 13:37 a 13:45 y de 13:48 a 13:56 primera clasificación Turismo Carretera; de 15:05 a 15:13, de 15:16 a 15:24, de 15:27 a 15:35 y de 15:38 a 15:46 segunda clasificación Turismo Carretera; a las 16:05 primera serie TC Pista (5 vueltas) y a las 16:35 segunda serie TC Pista (5 vueltas).



El domingo: a las 09:00 primera serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 09:30 segunda serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 10:00 tercera serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 12:00 final TC Pista (20 vueltas ó 40 minutos) y a las 13:20 final Turismo Carretera (30 vueltas ó 50 minutos).