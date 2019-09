El Colegio de Martilleros defiende a matriculados Locales 20 de septiembre de 2019 Redacción Por CONFLICTO JUDICIAL EN RAFAELA

El Colegio de Profesionales Martilleros y Corredores Públicos 1º Circunscripción Santa Fe emitió un comunicado en el que hace referencia a denuncias judiciales que involucran a algunos de sus colegiados que desempeñan sus tareas en Rafaela. "Ante los atropellos suscitados a matriculados de este Colegio profesional, por denuncias infundadas ante los Tribunales de Rafaela, resulta imperioso dejar aclarado ante la opinión pública y los funcionarios intervinientes, que nuestros colegiados se encuentran perfectamente habilitados para el ejercicio profesional de Martillero y Corredor, y que cumplimentan con los requisitos exigidos para desempeñar “irrestrictamente” la profesión para la que se encuentran habilitados", sostiene la entidad.

En este marco, consideró "carente de todo sustento la denuncia del delito de 'usurpación de título' en tanto en lo que refiere a nuestros matriculados, los mismos cumplimentan con todos los requisitos impuestos en la Ley Nac. 20.266 (t.o. con las reformas introducidas por la Ley 25.028) que rige y reglamenta la profesión de 'Martillero y Corredor'. Asimismo, aclara "que este Colegio Profesional se encuentra habilitado para matricular a egresados universitarios que cuenten con el título de Martillero y Corredor que extienda cualquiera de las Universidades Nacionales públicas o privadas del país, para el ejercicio profesional 'pleno' de todas sus competencias". Además, señala la entidad, "cuenta para ello con el respaldo de lo resuelto en el fallo judicial de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe de fecha 10/06/05 en autos “Mendiondo Mario, Crolla Norberto, s/ Recurso de Apelación interpuesto ante Colegio Profesional” (Expte. 176/2005), el disponer que la ley nacional, había sido operativa sobre la provincial y en consecuencia el otrora Colegio de Martilleros estaba inscribiendo correctamente a los nuevos profesionales".

En igual sentido, remarca el Colegio, para "quienes contaban con el 'certificado' de idoneidad' de corredor, le acreditó la operatividad de la Ley Especial N° 20.266 – 25.028, en toda su equiparación y alcance en el Fallo Penal “DADEA” de la 2da. Nominación de los Tribunales de Santa Fe, en los autos caratulados "F. E. y otros s/usurpación de título" (Causa. N° 1702/13 y sus acumulados 1705/13, 1706/13 y 1707/13) por denuncias formuladas por el CCI por supuesta

'usurpación de títulos' Art. 247 (Código Penal), donde se dispuso el sobreseimiento definitivo de una de las denunciadas, sentando certeza en cuanto a que no existe delito de usurpación de título, de todos aquellos que se encuentran alcanzados por la Ley Especial N° 20.266 reformada por la Leyes N° 25.028 y N° 26.994 (CCC), y dejando en suspenso la resolución del resto hasta tanto no esté resuelta la inconstitucionalidad de la Ley Prov. 13.154 planteada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos las que se tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Instancia de Distrito Nº 1 en lo Civil y Comercial de la 10ma. Nominación Santa Fe".

"Nuevamente el Colegio de Corredores pone en rémora la actividad de martillero y corredor, desconociendo que son dos actividades de una misma profesión, a la que habilitan como dijéramos más arriba las distintas universidades que dictan la carrera de Martillero y Corredor en el país. En tal sentido es oportuno hacer saber, que quienes estarían fuera de todo encuadre legal serían los propios denunciantes al incumplir los propios requisitos de la ley que los convoca (13.154) por cuanto la misma exige como requisito para su matriculación 'Título de Agente o Corredor Inmobiliario' hasta el momento inexistente", resalta el comunicado del Colegio.

Agrega que "a nuestro entender, los denunciantes con su accionar no hacen más que poner en vilo a la sociedad y a la justicia, al intentar pretender lograr en otra jurisdicción, un fallo contrapuesto y contradictorio respecto de los ya emanados de la justicia".

Por último, la entidad señala que con el objetivo de "llevar tranquilidad reiteramos a la sociedad entera que los matriculados en el Colegio que representamos, se encuentran debidamente inscriptos y habilitados para el ejercicio profesional de Martillero y Corredor". Y que ante cualquier duda o consulta pueden dirigirse a nuestra sede sita en calle 3 de Febrero 2717 de la ciudad de Santa Fe o teléfonicamente a (0342) 4591884/9644. También podrán hacerlo a la Delegación en Rafaela que funciona en calle San Martín 158 (Local 6) o comunicarse a la misma al 03492-436984.