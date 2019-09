Pasarán a 60 contratados a planta permanente Locales 20 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la Sesión de este jueves se aprobó el proyecto que impulsó el Ejecutivo, pero al cual y tal como anticipó este medio, desde la oposición le introdujeron cambios. Desde el oficialismo se pretendía pasar a estos 60 contratados a planta permanente sin reducir el número de 350 contratos que hay en la actualidad.

La ordenanza aprobada, determinó que 300 será el cupo de trabajadores en condición de contratados y 1200 quienes se encontrarán en planta permanente.

Una vez más la sesión tuvo como protagonista a Viotti quien expresó la posición de reducir la planta de contratados. “Estamos de acuerdo y obviamente queremos que el trabajador esté mejor, así que lo apoyamos, pero le dijimos, si aumentamos la planta permanente, -porque los contratados van a pasar a planta-, hay que disminuir los contratos porque se supone que van a sobrar. Ellos querían sostener en 350 y después ver como se llenaban, nosotros dijimos que no, que no hay que generar el cupo y después ver cómo llenarlo, sino que hay que aumentarlo cuando haya una necesidad concreta, estamos en una situación donde tenemos que cuidar mucho los fondos de los rafaelinos, no sobra la plata para nada y es nuestra responsabilidad hacerlo”, manifestó.