La FeriaNacPop con múltiples actividades Locales 20 de septiembre de 2019 Redacción Por SABADO Y DOMINGO EN EL SINDICATO DE LA CARNE

FOTO J. BARRERA EQUIPO. Roberto Ponzetti, Sara Gentilini, Santiago Díaz y Lucio Barindelli representan a las instituciones que organizan la Feria.

La primera edición de la FeriaNacPop de Rafaela se realizará entre el sábado y domingo en el Sindicato de la Carne de calle Arenales 546 con múltiples actividades que van desde la literatura, la plástica, la música, la magia hasta el debate político. Así lo anticiparon Lucio Barindelli, Sara Gentilini, Roberto Ponzetti y Santiago Díaz, representantes de las entidades que se juntaron para organizar un evento que tiene historia, pero en Santa Fe.

"Hemos logrado una agenda de actividades muy amplia, estamos muy conformes por eso. El formato de la FeriaNacPop nació en Santa Fe donde ya lleva tres ediciones con muy buena convocatoria al que asiste un público muy diverso. En la Asamblea Popular de Rafaela teníamos intenciones de replicar este modelo, aunque siempre tuvimos en claro el enorme desafío organizativo que significa", explicó Barindelli. "Este año nos decidimos a hacerla junto a los compañeros del Sindicato de la Carne y el espacio No Me Olvides, con el respaldo de la CGT Regional Rafaela y la Fundación ATILRA. Comprobamos efectivamente la hipótesis inicial de que el trabajo de organización es enorme, porque se necesita articular fechas y propuestas con personas e instituciones. Demanda mucho tiempo, insumió un trabajo de ingeniería importante pero lo hemos logrado", agregó.

"El objetivo fundamenta, en un contexto económico, político y social muy complicado en el que se escuchan discursos neoliberales, es mostrar la otra propuesta que es nacional y popular, en defensa de los intereses del pueblo y no de un grupo minúsculo de la sociedad. Traemos editoriales que editan autores nacionales, populares, feministas, por ejemplo. Sin duda que es una propuesta distinta a la de la Sociedad Rural cuando trae al economista Martín Tetaz y dice que hay que achicar al Estado", planteó.

Por su parte, Gentilini destacó que la FeriaNacPop "abrirá sus puertas tanto el sábado como el domingo a partir de las 16:00 en las amplias instalaciones del Sindicato de la Carne donde convergerán artistas locales que aceptaron ser parte de esta iniciativa colectiva a la que se podrá acceder con entrada libre y gratuita, aunque pedimos la donación de aun alimento no perecedero para luego ayudar a instituciones de la ciudad".

En tanto, Ponzetti y Díaz, ambos del gremio de la carne, enfatizaron el rol de los sindicatos cuando se suma a este tipo de propuestas. "Las organizaciones sindicales tienen una tarea que va más allá de la defensa de los derechos específicos de los trabajadores. El gremialismo tiene muchas luchas y muchos muertos en su historia. Los derechos que se disfrutan hoy no cayeron del cielo sino que se conquistaron a base de sacrificio de muchos trabajadores. Por eso participar de iniciativas de este tipo también permite repasar la historia de los gremios y reflexionar sobre política, economía y cuál es el mejor lugar para que los trabajadores y sus familias puedan vivir mejor. Los trabajadores no solo tienen que agarrar la pala, como se suele decir, sino que también pueden participar de una feria como esta, entretenerse, disfrutar y reflexionar. Por eso en nuestro el sindicato apoya actividades ligadas a la salud, al deporte, a la familia y a la cultura como esta feria", afirmó Ponzetti.

En tanto, Díaz remarcó que "la FeriaNacPop es un espacio para tender redes, para consolidar las existentes y crear nuevas entre las organizaciones y las personas, no se trata de articular lo político sino también plantear una plataforma en torno a la cultura en el marco de un proyecto colectivo". En este sentido, sostuvo que "como Sindicato de la Carne nos interesó sumarnos a este desafío, ahora esperamos contar con el apoyo de nuestros afiliados y de toda la gente, a la que queremos hacer llegar una mirada diferente". Tras admitir que "estamos entusiasmados", se preguntó "¿qué puede hacer un gremio por sus trabajadores y por la sociedad en la que desarrolla sus acciones? Mucho, por eso nos sumamos".

Tal como ya anticipó este Diario en su edición de ayer, la 1ª FeriaNacPop de Rafaela tendrá una generosa programación. El sábado sobresale la visita del jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien a partir de las 17:45 presentará su libro "Hay otro camino", en el que reúne un conjunto de "ideas para superar el camino de ajuste que diseñaron Macri y el FMI". El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Germán Martínez -en tercer lugar- participará de la mesa.

Mañana también pero desde las 19:30, la periodista Cynthia García y Martín Adorno presentarán "Milagro. La película", que "cuenta los días de la compañera Milagro Sala como presa política".

Al día siguiente, desde las 18:15, Manuel Saralegui presentará su libro "Kirchnerismo sin grieta, apuntes militantes para una nueva mayoría" que ordena los discursos de Cristina Fernández de Kirchner. Y a partir de las 19:30 Marcos Cleri, Leandro Busatto y docente y dirigente del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Santa Fe (Sadop), Patricia Mounier compartirán un panel de dirigentes en el que buscarán anticiparon los principales ejes de "La Argentina que se viene". Todo se podrá seguir a través de la transmisión de Radio San Patricio 102.3 con la conducción de Oscar Demonte.