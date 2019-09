Los Troncos vuelven a competir en Esperanza Deportes 20 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA LOS TRONCOS NICOLAS SPREGGERO. El piloto de Llambi Campbell lidera en el Turismo A.

El circuito parque "Los Toboganes", de la ciudad de Esperanza, servirá de marco este fin de semana, a la disputa de la octava fecha del Torneo Oficial 2019 de la categoría Los Troncos.

El actual certamen se viene desarrollando en ese trazado y en el del San Jerónimo Motor Club, de manera alternada, convocando en todas sus competencias a una interesante cantidad de participantes.

Este año, vale la pena recordarlo, en sus últimas pruebas, se superaron el centenar de inscriptos, reflejándose de esa manera el crecimiento que tuvo la especialidad en los últimos tiempos.

Como sucedió en anteriores fechas de este calendario, se estará realizando una carrera especial, en esta ocasión con pilotos invitados de la Fórmula.

El cronograma, que tendrá su anticipo mañana sábado con las pruebas, ofrecerá la parte central de su espectáculo este domingo con las series y finales de las siguientes divisionales: Promocional, Turismo C, Turismo B, Turismo A, Promocional y la mencionada Fórmula.



EL CRONOGRAMA

Los horarios de la octava fecha se resumen en el siguiente informe:

Mañana sábado: a las 10:00 apertura del predio; a las 12:00 recepción de inscripciones; a las 14:00 verificación técnica y a partir de las 13:30 pruebas con el siguiente orden de ingreso a pista, Fórmula (titular), Turismo B, Turismo C, Promocional, Fórmula (invitado); Turismo A y TC 4000.

El domingo: a las 07:00 ingreso al predio; a las 08:30 cierre de inscripciones; a las 09:00 series en este orden, Turismo B, Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo A y TC 4000; a continuación las finales, Fórmula (titular), Turismo B, Turismo C, Promocional, Fórmula (invitado), Turismo A y TC 4000; desde las 18:00 ceremonia de premiación.



LOS SEIS LIDERES

Encabezan las posiciones en los respectivos campeonatos, los siguientes pilotos: Carlos Forlani, en Promocional; Alejandro Messa, en Turismo C; Sergio Calza, en Turismo B; Nicolás Spreggero, en Turismo A; Brian Perino, en Fórmula y Leandro Larese, en TC 4000.