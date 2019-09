¿Cómo le fue a Atlético cada vez que visitó a All Boys?

Este sábado 21 de septiembre Atlético de Rafaela y All Boys se estarán enfrentando por la sexta fecha de la Primera Nacional 2019/2020. El encuentro comenzará a las 15.30hs y será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Dicho juego será el 22° en el historial. En el general manda el ‘Albo’ por un partido más: 6 ganó la ‘Crema’, 7 los de Monte Castro y en 8 oportunidades quedaron igualados.

Siempre que el conjunto rafaelino visitó a All Boys le costó, de hecho solo una vez pudo volverse con los tres puntos. Dicha ocasión fue en la temporada 2011/2012 con triunfo por 2-1 con tantos de Federico González y Walter Gaitán, en Primera División. Mauro Matos había anotado para el local.

La última vez que se enfrentaron en Buenos Aires terminó 1 a 1, en la temporada 2013/2014, en la máxima categoría del fútbol argentino. Matos también había convertido en dicha ocasión y el gol cremoso lo anotó Diego Vera.



LA "CREMA", A

FLORESTA CON 19



El plantel profesional de Atlético de Rafaela se entrenó ayer por la tarde y si bien el entrenador Walter Nicolás Otta no confirmó el once titular que dispondrá para visitar este sábado a All Boys, se prevé que sólo tendría una modificación.

Con respecto al equipo que viene de ganarle a Gimnasia y Esgrima de Mendoza: el ingreso de Alexis Niz por el expulsado Sergio Rodríguez.

En los diferentes entrenamientos de la semana el DT probó algunas alternativas y si bien la ‘Crema’ viene de conseguir su primera victoria en el torneo, luego de 3 empates y 1 derrota, la disposición táctica podría tener alguna variante y esto obligaría a realizar más de dicha modificación obligada. Es por esto que los concentrados para visitar al ‘Albo’ son 19. De Rafaela viajan 18 y en Buenos Aires se suma Matías Godoy, que entrenó durante la semana con el seleccionado argentino Sub-17.

Los convocados: Nereo Fernández, Nahuel Pezzini, Maximiliano Paredes, Lucas Blodel, Franco Racca, Alexis Niz, Ignacio Liporace, Gastón Tellechea, Ángelo Martino, Junior Mendieta, Enzo Copetti, Emiliano Romero, Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Leonardo Acosta, Ijiel Protti, Alan Bonansea, Denis Stracqualursi y Matías Godoy.



ALL BOYS IRÍA CON

UNA SOLA VARIANTE



El rival de la ‘Crema’ en el juego de mañana, All Boys, es el último de la zona B de la Primera Nacional. Suma cuatro derrotas seguidas y un empate. Mientras la dirigencia busca al reemplazante de la dupla Pablo Solchaga y Gustavo Bartelt, el cotejo ante Atlético de Rafaela será dirigido por Pascutti, de manera interina..

¿El posible equipo? Joaquín Pucheta; Agustín Suárez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar y Facundo Cardozo; Alan Espeche, Sebastián Navarro, Darío Stefanatto, Gonzalo García; Lucas Aguero y Facundo Parra.