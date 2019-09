Hasta US$ 100 mil para créditos hipotecarios

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El Banco Central autorizó la adquisición por hasta US$ 100 mil a un millar de compradores de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires cuyas operaciones estaban trabadas. Así lo indicaron esta noche fuentes del sector inmobiliario, las cuales destacaron que la decisión representa un alivio para la actividad.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteños estimaron que esa decisión del Central permitirá continuar los trámites de más de 1.000 carpetas con créditos hipotecarios otorgados. Esos casos eran una prioridad porque se trataba de operaciones ya cerradas que habían quedado frenadas en el último trámite.

"Se permite el acceso al mercado de cambio a las personas humanas para la compra de moneda extranjera a ser aplicados simultáneamente a la compra de inmuebles en el país destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente", indicó el BCRA.

Se trata de fondos provenientes de préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras locales. La autoridad monetaria precisó que "el acceso se realiza por hasta el monto del préstamo o el equivalente a u$s 100.000, el monte que resulte menor".

El BCRA todavía evalúa un proyecto para destrabar la compra de propiedades de hasta 220 mil Uvas, lo que equivale a unos US$ 146.000, siempre que se trate de primera vivienda. Estiman que la semana próxima el BCRA autorizaría esas operaciones, en medio de la restricción cambiaria.

En julio se firmaron 3.208 escrituras, lo que representa una caída del 27,6% respecto del mismo mes del año anterior.

El Central también pondrá en marcha un sistema de "certificado digital" para la adquisición de inmuebles, que deberá ser realizado por un escribano.