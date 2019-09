El árbitro Silvio Ruiz denunció en Liga un intento de soborno Deportes 20 de septiembre de 2019 Redacción Por Ocurrió en la previa al juego de Ben Hur ante Unión, el pasado jueves. Su asistente Romero recibió un llamado en donde le ofrecieron dinero a cambio de unas amarillas a jugadores de la BH.

FOTO J. PAIRETTI LOS ÁRBITROS. / Silvio Ruiz junto a su asistente, Sergio Romero.

El árbitro Silvio Ruiz denunció que en la previa al encuentro del pasado jueves entre Ben Hur y Unión de Sunchales, por la 7ª fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, a uno de sus asistentes, Sergio Romero, lo quisieron comprar.

Ruiz presentó una nota en LRF en donde expresa que en la previa al encuentro que terminó ganando la BH 1-0, uno de los integrantes de la terna arbitral recibió un llamado telefónico en donde se le ‘sugería’ que amoneste a algunos de los jugadores locales, quienes contaban con cuatro amarillas.

El mismo día del encuentro, jugado en barrio Parque, Ruiz se comunicó con el presidente de la neutral de árbitros y con el presidente de liguista, Fabián Zbrun, informándoles sobre lo ocurrido y manifestando el deseo de no dirigir el encuentro. Los directivos le brindaron todo el apoyo, ratificando la designación y se envió un veedor al cotejo.

En el intento de soborno, que no involucraría a los clubes que se enfrentaban esa noche, al árbitro se le ofrecía dinero a cambio de las amarillas. Desde Liga, se trabaja para esclarecer lo ocurrido.



NOTA DE BEN HUR



Tras lo expuesto en la última sesión de Liga Rafaelina de Fútbol, en lo referido al árbitro Silvio Ruiz, Ben Hur hizo la presentación de un escrito dirigido al Presidente de LRF, y en el mismo se destaca: "Lo expuesto (por el árbitro) es de una enorme gravedad, puesto que pone en evidencia la existencia de manejos que pudieron haber afectado en esta ocasión, a la institución a la que represento. Pero además nos ilustran sobre la posibilidad cierta de que hechos semejantes puedan haber ocurrido en el pasado o vayan a ocurrir y se reiteren en el futuro. Se trata de una práctica que merece el mayor de los repudios y de las que lamentablemente se suele tomar conocimiento por comentarios, pero sin contar con pruebas suficientes. En cambio, en esta ocasión, la honestidad del árbitro Ruiz hace posible no sólo tener conocimiento certero de tal práctica, sino que además posibilita identificar al o a los autores de tal práctica reñida con la moral y con la práctica deportiva, valores que deben ser siempre la línea inquebrantable a seguir por toda institución deportiva y naturalmente por esta honorable Liga que Ud. preside.

Es por ello que estima mi representada, que hechos como el que se comunicara, no pueden ser meramente informados, sino que ameritan – tal como se mencionó en la sesión del martes pasado - no sólo reunir la mayor cantidad de elementos de prueba que resulten posibles, sino que además justifican evaluar la necesidad de impulsar una acción penal a los fines de dilucidar la posible comisión de un ilícito", concluyó.