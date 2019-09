Arranca la octava Deportes 20 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este viernes se pondrá en marcha la octava fecha del Clausura de Primera A liguista con la disputa de cuatro adelantos de los cuales dos se jugarán en nuestra ciudad.

Así va la fecha: Hoy: 21.30hs (Reserva 20hs) 9 de Julio vs Deportivo Tacural (Mauro Cardozo), Dep. Ramona vs Unión de Sunchales (Rodrigo Pérez); 22.00hs (Reserva 20.30hs) Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte (Guillermo Vacarone), Brown de San Vicente vs Talleres de María Juana (Darío Suárez). Domingo 22/09: 15.30hs (Reserva 14hs): Libertad vs Peñarol, 18.30hs (Reserva 17hs) Ferrocarril del Estado vs Ben Hur; 19.00hs (Reserva 17.30hs) Arg. Quilmes vs Florida.



Las Posiciones: Ben Hur 17, puntos; Ferro 16; 9 de Julio 15; Sportivo Norte 15; Brown 12; Florida 11; Libertad 11; Quilmes 10; Unión 8; Tacural 8; Ramona 6; Peñarol 5; Atlético de Rafaela 3; Talleres 0.



PRIMERA B. Este viernes se pondrá en marcha la fecha 5ª del Clausura con dos encuentros. Por la Zona Sur jugarán Zenón Pereyra vs Atlético María Juana, y por la Norte lo harán Arg. de Humberto vs Dep. Bella Italia. Ambos a las 22hs.