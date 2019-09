Sub14: Arranca el provincial en Rafaela Deportes 20 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Desde este viernes hasta el próximo domingo se disputará en nuestra ciudad, con sedes en Sunchales y Susana, el torneo de selecciones Sub-14 Provincial, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol en conjunto con la Liga Rafaelina de Fútbol.



Este viernes estarán jugando por la Zona A, 15.4hs Rafaelina vs Rosarina (en Ferro), 17hs Verense vs Deportiva del Sur (en Ferro). Por la Zona B, 15.45hs San Martìn vs Paivense (en Sportivo Norte), 17hs Ocampense vs Cañadense (en Sportivo Norte). Por la Zona C, 15.45hs Reconquistense vs Casildense (en Susana), 17hs Sanlorencina vs Ceresina (en Susana). Por la Zona D, 15.45hs Esperancina vs Totorense (en Libertad), 17hs Santafesina vs Galvense (en Libertad).