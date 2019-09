Ministerio de Seguridad intervino la UR I y designó a Carlos Pross Policiales 19 de septiembre de 2019 Redacción Por El disparador de la medida que se comunicó en un encuentro "ad hoc" fue el asesinato en ocasión de robo de Julio Cabal este martes, a plena luz del día en la capital provincial. El interventor por 30 días es Carlos Pross, quien fuera jefe de la Unidad Regional V de Policía de Rafaela años atrás. La designación fue hecha por Maximiliano Pullaro.

FOTO MIN. DE SEG. SANTA FE ENCUENTRO. Pullaro comunicó la decisión de intervenir la Unidad Regional I.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, comunicó este miércoles la decisión de intervenir la Unidad Regional I (URI) de Policía, departamento La Capital; lo que significa remover a la cúpula actual y colocar al mando al actual subjefe de Policía de la provincia, director general Carlos Pross.

La medida fue anunciada luego de una reunión que mantuvieron los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el propio Pullaro; y su par de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein.

Pullaro expresó que “para nosotros es un momento muy difícil y doloroso, como para toda la ciudad de Santa Fe y la familia de la víctima”, en referencia a Julio Cabal, el comerciante asesinado este martes en ocasión de robo. “Desde el Ministerio de Seguridad asumimos la máxima responsabilidad, en función de la política preventiva que se viene llevando adelante”, aseguró.



INTERVENCION

Sobre la medida tomada, el Ministro de Seguridad destacó: “En la reunión que tuvimos recién, en función de la facultad que me confiere el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, de nombrar a los jefes y subjefes de la Policía de la provincia y de sus unidades operativas, entendimos que en este momento teníamos que llevar adelante una intervención de la UR I, poniendo a cargo al director general Carlos Pross, que es el subjefe de la Policía de la provincia y en colaboración con él, a los directores generales de la Policía de Acción Táctica (PAT), Arnoldo Suaŕez, y al director general de la Policía Comunitaria, Hugo Alegre, como colaboradores directos para llevar adelante una intervención de, al menos, 30 días, hasta que la situación se estabilice”.

El ministro de Seguridad indicó que la ciudad contará con refuerzos coordinados de diferentes unidades operativas provinciales y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). En ese sentido, confirmó que se le pidió al jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) que arbitre los medios necesarios para dar con él/los responsables lo más pronto posible, del homicidio del comerciante Julio Cabal.



MEA CULPA

“Somos absolutamente responsables -continuó Pullaro- de la seguridad, nunca alcanza ningún tipo de excusa. Nosotros tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para dar respuestas y profundizar nuestro trabajo operativo. Hasta el último día de mi gestión voy a tomar decisiones para que la situación pueda mejorar”, aseveró.

Por otra parte, negó la existencia de zonas liberadas en algún punto de la provincia. “Tenemos monitoreados en tiempo real todos los cuadrantes de la capital provincial y en las grandes ciudades sabemos los móviles que están y los niveles operativos”, aunque reconoció que “necesitamos más niveles operativos y es lo que permanentemente reforzamos, pero no es real que haya zonas sin presencia policial. A veces no alcanza en muchas situaciones pero no vengo a poner excusas; me vengo a hacer cargo y a hacer responsable”.

También participaron del encuentro, el secretario de Seguridad, Omar Pereyra; el secretario de Coordinación de Gabinete, Pablo Cococcioni; el Jefe de Policía de la provincia, Marcelo Villanua; el subjefe de Policía de la provincia, Carlos Pross; y el jefe de la Policía de Inteligencia, Marcelo Albornoz.



OFRECEN

RECOMPENSA

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ofrece recompensa por un millón de pesos en total a distribuir entre quienes aporten datos útiles, relevantes y decisivos para el esclarecimiento del crimen ocurrido en la ciudad de Santa Fe este martes, en el que perdió la vida Julio Oscar Mariano Cabal. Así lo detalló el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza.

La investigación penal preparatoria es labrada por la Unidad Fiscal especial de Homicidios, perteneciente a la primera circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de Ana Laura Gioria.

“Lo que se busca es recabar testimonios y localizar a testigos que permitan la individualización de los autores, partícipes o instigadores del ataque”, subrayó Figueroa Escauriza.

El funcionario explicó que los ciudadanos que cuenten con información relevante en ese sentido deben comunicarse telefónicamente con la línea gratuita 0800 444 3583 durante las 24 horas. “Tanto la identidad de quienes brinden información como de quienes resulten adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de la investigación y del proceso judicial”, dijo.

“Esta es una herramienta que ponemos a disposición en casos graves, de importancia social o donde es difícil recabar prueba. Lo hacemos en el marco de una ley especial y de la labor del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos de nuestro Ministerio”, aclaró el secretario de Gestión Pública.