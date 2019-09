Lucha por su vida en presunto ataque de violencia de género

Alrededor de las 9 de la mañana de ayer, uniformados pertenecientes a la Comisaría 13ª debieron acudir ante un llamado que pedía ayuda por una mujer gravemente herida de un golpe en la cabeza, en un domicilio particular de calle Emiliano Cerdán al 1700, barrio Güemes de esta ciudad.

Ya en el lugar del hecho, los policías verificaron que en la vivienda se encontraba presente una mujer con graves lesiones en la cabeza, que emanaban gran cantidad de sangre.

Por ello -según adelantó LA OPINION Online- se llamó con urgencia a un servicio de emergencias médicas, y la mujer fue trasladada hasta un centro médico para su atención.

Fuentes extraoficiales seguras, señalaron en diálogo con este Diario que la mujer habría sido identificada como Betiana H. (se reserva el apellido por el momento), de 38 años, empleada de una clínica oftalmológica de Rafaela, y ya en el centro médico se observó que la misma presentaba hundimiento de cráneo tras un golpe con un objeto contundente -se hablaba de un trozo de hierro-, y su estado era angustiante ya que habría presentado pérdida de masa encefálica, lo que le produjo el estado de coma, encontrándose internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital “Jaime Ferré” de esta ciudad.

Desde un primer momento, y debido a los indicios, se creyó estar ante un presunto caso de violencia de género, ya que la mujer podría haber sido golpeada en la cabeza por algún sujeto aún no identificado, pero por el momento esta hipótesis si bien es importante queda solo en el terreno de la probabilidad hasta su confirmación o no.

Trabajó en el lugar personal de la Policía de Investigaciones, de Policía Científica, de la Comisaría 13ª -por razones de jurisdicción- y la fiscal interviniente, Dra. Mirna Segré.