Ciclo de charlas contra la violencia de género

"Violencia sexual hacia las niñas, causas, consecuencias y formas de prevención" es el título de la disertación que ofrecerá hoy a partir de las 19:30 la abogada rosarina Susana Chiarotti, en lo que será el inicio de un ciclo de charlas organizado por la Asociación Civil Florentina de Rafaela. La actividad se llevará a cabo en la sede de UCES Centro, bulevar Santa Fe 462, y el público podrá acreditarse a partir de las 19 considerando que la participación requiere inscripción previa.

Soledad Comini, titular de Florentina, destacó que con este nuevo ciclo de charlas -que hoy será declarado de Interés Municipal en el Concejo- se busca "continuar con nuestra misión de hacer visible la violencia sexual que sufren niñas, niños y mujeres de Rafaela y toda la zona".

Chiarotti, quien tiene previsto brindar una conferencia de prensa a las 18:15 en el Hotel Parra junto a Comini, actualmente forma del Comité de la Organización de Estados Americanos (OEA) que evalúa la situación de las mujeres en cada país y el cumplimiento de los mismos de los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará.

Además, Chiarotti es reconocida por haber sido la abogada de emblemático "caso CER" en la provincia de Santa Fe. Se trata de una causa iniciada cuando una joven hizo la denuncia a sus 19 años. Su nombre fue conocido simplemente como C.E.R. para preservar su identidad, ya que fue víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años, conducta que su padre repetía también con sus hermanas.

En 2011, el Juzgado en lo Penal de Instrucción del Distrito Judicial Nº 4 de Reconquista, ordenó el procesamiento del padre de C.E.R. Sin embargo, en 2012 el juez de Sentencia en lo Penal de Vera, sobreseyó al imputado porque tuvo "dudas". Ese año, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del imputado que queda firme ya que el Fiscal no apela la resolución. El imputado regresó a su barrio, hizo una fiesta y las víctimas debieron abandonar la casa. C.E.R no tuvo representación legal particular y no fue notificada de la sentencia, que recién conoció a principios de 2013.

Organizaciones de mujeres (CLADEM Argentina e INSGENAR) apoyaron a la víctima y se revisó el expediente con sus respectivas sentencias. Se concluyó que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas.

El caso de C.E.R fue presentado ante el Comité que vigila la aplicación de la Convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (CEDAW) de la ONU, en Ginebra. Se trata del primer caso del país que se revisa en ese ámbito.

Tras la intervención del CEDAW, se realizaron reuniones con representantes del Estado tanto nacional como provincial. En 2016 se firma un “Acta de Compromiso de Solución Amistosa” entre la víctima, las peticionarias (CLADEM Argentina e INSGENAR) y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe que fue refrendada por el decreto 2234 del gobernador, Miguel Lifschitz.