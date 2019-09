Invita a la Feria en la huerta Información General 19 de septiembre de 2019 Redacción Por LA ESCUELA ESPECIAL DE FORMACION INTEGRAL N°2082

La Escuela Especial de Formación Integral Nº 2082 ha programado la realización que ya es un clásico del establecimiento: la feria en la huerta.

Es por ello que la comunidad educativa del establecimiento invita a toda la ciudadanía a participar de la Feria a realizarse en el predio de la huerta en calle Tettamanti, desvío tránsito pesado, 500 metros al norte Ruta 70.

Como es habitual en la feria se ofrecerán productos elaborados en los talleres de Huerta, Jardinería, Cocina, Panificación de la escuela.

La misma se realizará este domingo 22 de septiembre de 15:00 a 18:00 horas.

En la ocasión los paseantes podrán adquirir muchas y sabrosas propuestas gastronómicas, tales como masitas, tortas, dulces, verduras y plantas del área jardinería.

Se sugiere llevar sillones y equipo de mate, para compartir una tarde en familia, distendidos y gozar de la actividad en contacto con la naturaleza.

Los organizadores recomiendan además que no olviden llevar bolsas de tela, ya que no se entregarán bolsas de nylon para llevar los productos.

Y muy importante se ruega no llevar mascotas.