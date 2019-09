Macri cuenta con más bienes que Fernández Nacionales 19 de septiembre de 2019 Redacción Por Ambos presentaron sus declaraciones juradas como candidatos presidenciales. El actual Presidente tiene 50 veces más fondos que su adversario electoral.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Antes de que venza el plazo, el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, cumplieron con la presentación de sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). De los documentos se desprende que el mandatario nacional posee un patrimonio de $151.688.684,18 hasta el 31 de diciembre de 2018, contra los $99.876.155,31 que había declarado a fines del año anterior.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete declaró un patrimonio de $2.929.608,93. El plazo para la presentación de las declaraciones juradas vence este viernes y resta que lo hagan el resto de los postulantes presidenciales.

El patrimonio de Macri está compuesto por un departamento en la Ciudad de Buenos Aires de 370 metros cuadrados valuado en $3.207.591, tres lotes en Pilar, uno en Tandil y otro en Salta.

También posee un inmueble de 33.000 metros cuadrados en Maldonado, Uruguay, de $15 millones, además de cuentas bancarias en pesos, en dólares, bonos y créditos.

La declaración jurada del Presidente no incluye los bienes que colocó en un fideicomiso ciego durante su gestión y tampoco la herencia de su padre, el empresario Franco Macri, que falleció este año.

Por su parte, Fernández declaró que su patrimonio está integrado por dos departamentos en Recoleta sobre la avenida Callao, entre Alvear y Posadas.

Además, el ex funcionario nacional posee un Toyota Corolla 2016 valuado en $410.000, depósitos bancarios por $62.000 y créditos por cobrar de la AFIP por $755.000 y otro con su firma Inmuebles Callao por $555.000.

Entre sus deudas aparecen gastos de tarjetas de crédito, un saldo con la AFIP y también un préstamo del broker de seguros Horacio Héctor Martínez Sosa por $102.000.

El patrimonio declarado del candidato a presidente por el Frente de Todos es similar al de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner presentó una declaración jurada con bienes por 2.933.875 pesos, una cifra reducida debido a que fue heredando gran parte de sus posesiones a sus hijos, Florencia y Máximo (declaró tener $ 143 millones).

De los demás contrincantes de Alberto Fernández en las elecciones, sólo presentó su declaración jurada de bienes el postulante del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, quien declaró bienes por apenas 303.580 pesos.