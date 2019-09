El Gobierno busca evitar otro acampe Nacionales 19 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Ministerio de Desarrollo Social convocó para hoy a los movimientos sociales que acamparon la semana pasada sobre la 9 de Julio para mantener una reunión, en la que se reabrirá una negociación tendiente a que no se avance con un nuevo acampe de 72 horas en la principal avenida de la Ciudad.

Las organizaciones sociales que mantienen una postura más dura hacia el Gobierno, entre ellas el Polo Obrero y un sector de Barrios de Pie, realizarán el próximo martes una jornada de cortes de ruta en todo el país y en los accesos en la Ciudad de Buenos Aires, además de una marcha a Plaza de Mayo.

En ese marco, avisaron que si los días posteriores no hay respuesta de la Casa Rosada concretarán un nuevo, ésta vez de 72 horas frente al edificio de Desarrollo.

Por eso, la cartera que dirige Carolina Stanley decidió activar una convocatoria para tratar de que ese nuevo acampe, aún más extenso que el de 48 horas de la semana pasada, no llegue a materializarse. Sucede que el Gobierno busca que la crispación social no se extienda durante la campaña electoral, que ya comenzó de cara a los comicios del 27 del mes próximo, por lo cual tratará de desactivar las protestas de este sector más "intransigente".