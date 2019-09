Pidieron declarar la emergencia Pyme Nacionales 19 de septiembre de 2019 Redacción Por PARA FRENAR CIERRE DE EMPRESAS

BUENOS AIRES, 19 (NA).- La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió ayer al Gobierno y a la dirigencia política declarar la "emergencia pyme" para afrontar la crisis que atraviesa el sector y provocó el cierre de miles de empresas.

El pedido fue formulado en el marco de una reunión del Consejo Directivo de la entidad empresarial y reclamó el "compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo".

"La supervivencia de las pequeñas y medianas empresas depende de las medidas que se tomen en el plano tributario, financiero, energético, laboral y de consumo interno", sostuvieron los directivos de CAME.

El sector pyme es uno de los más afectados por la crisis económica y financiera, y la situación se agravó tras la última devaluación de agosto.

La entidad solicitó líneas de crédito productivas con tasas del 21%; Repro Pyme Express para empresas en crisis para sostener el empleo y el Mínimo no imponible sobre contribuciones patronales.

También reclamó la suspensión del impuesto al cheque, la eximición del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas, y la postergación del pago de anticipos de Ganancias.

"En la Argentina, las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad económica ya que representan el 44% del PBI nacional", sostuvo la CAME.

La entidad está integrada por 1.491 cámaras y federaciones, que representan a los sectores de comercio, economías regionales, turismo, industria y construcción.

En los últimos doce meses cerraron 1.734 empresas manufactureras dejando a miles de trabajadores en la calle, según estimaciones privadas.

En los últimos días, Industriales Pymes Argentinos (IPA) también pidió la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso nacional para aprobar un paquete de medidas que ayuden a las pymes industriales a atravesar la fuerte crisis por la que atraviesa la producción y el trabajo.