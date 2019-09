Adrián Zenklusen, segundo período al frente de Ben Hur Deportes 19 de septiembre de 2019 Redacción Por La Asamblea así lo determinó el lunes. Además, se informó que en el primero se cancelaron deudas judiciales por más de 3 millones de pesos.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Club Sportivo Ben Hur realizó el pasado lunes la Asamblea General Ordinaria en el Centro Cultural Ben Hur, correspondiente al Ejercicio Nº 80.

Con la presencia de asociados, la cita tuvo lugar en el recinto de San Lorenzo 258. En la misma se trataron los siguientes puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por unanimidad: Designación de dos asociados, asambleístas, para que firmen y aprueben el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Patrimonial y de Resultados, demás cuadros y anexos. Informe del Sindico e Informe del Auditor externo, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2019. Renovación total de la Comisión Directiva y de la Sindicatura. Consideración del valor de la cuota social.



NUEVO PERIODO DE ADRIAN ZENKLUSEN

La Comisión Directiva 2019/2021 continuará teniendo a Adrián Zenklusen como presidente. Este es el detalle:

Presidente: CPN Adrián Zenklusen. Vice-presidente 1º: Dr. Alberto Trevisonno. Vice-presidente 2º: Marcos Ibañez. Secretario General: Dr. Rubén Dellasanta. Secretario de Actas: Viviana Gorosito. Pro-secretario: Florencia Gatti. Secretario de Prensa: Ezequiel Boiero. Tesorero: CPN Leandro Protti. Pro-tesorero: CPN Pablo Zenklusen. Vocal Titular 1º: César Maldonado. Vocal Titular 2º: Brenda Anderson. Vocal Titular 3º: Rubén De Hoop. Vocal Titular 4º: Gabriel Ferrero. Vocal Titular 5º: Gonzalo Fontanet. Vocal Suplente 1º: Eliseo Acastello. Vocal Suplente 2º: Carlos Schonfeld. Sindico Titular: Matías Costamagna. Sindico Suplente: Guillermo Druetta.



RACONTO DEL PERIODO

A través del parte de prensa enviado por la institución, se informa parte de todo lo realizado por la Comisión Directiva de Ben Hur que ha finalizado su período el pasado lunes:

2017-Después de muchos años, regresó la Copa de Leche de Ben Hur, alimento esencial para nuestros niños, que hoy atiende a más de 250 chicos. Se desarrolla de martes a viernes a cargo de un grupo de madres quienes trabajan desinteresadamente en esta noble tarea.

2017-Tras el temporal que ocurriera a principios de ese año, se trabajó en diferentes sectores (tejidos, poda de árboles, etc) reacondicionando en su totalidad el Campo de Deportes.

2017-A través de Mutual Ben Hur, se incorporó una nueva unidad de Alta Complejidad y un Desfibrilador de última generación DEA para atención de deportistas.

2017-Se realizaron trabajos en la Pileta, sala de máquinas, vestuarios, etc. También en el Quincho “José Corrales” y en el Quincho “Socios Fundadores”.

2017-Se compraron dos nuevos tractores para el corte de césped y mantenimiento de todo el predio deportivo, como así también moto guadañas. 2017-Se efectivizaron reformas, mantenimiento y un nuevo acceso independiente hacia el sector de gimnasio ubicado en el Estadio “17 de Junio” donde se practica Boxeo.

2017-Se readecuaron las cañerías, artefactos y se rehabilitaron las conexiones de gas natural acordes a las nuevas normas en todo el Campo de Deportes y también el Sector Deportivo de calle Saavedra.

2017-Se reabrió la Escuela de Boxeo de Ben Hur Alfredo Charra.

2018-Se concretaron las modificaciones en la cancha auxiliar Nº 3, campo de juego de mayores dimensiones, mayor comodidad y se mejoró la seguridad para salvaguardar la integridad física de los jugadores.

2018-Presencia del Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe, Ing. José Garibay, en Ben Hur. El recorrido se centralizó en el sector del Canal Sur, donde se busca una solución definitiva a la problemática que el mismo genera en nuestras instalaciones. Si bien no hubo una solución a la situación, sí es importante la toma de conciencia de dicho problemática tanto para autoridades provinciales y municipales.

2018-Se concretó la nueva denominación del estadio de fútbol que lleva ahora el nombre del ex presidente de la Institución, Néstor Zenklusen.

2018-Ben Hur inició su participación en el Torneo Juvenil del Centro de Fútbol con el objetivo de potenciar sus divisiones inferiores.

2018-Presencia del Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, Pablo Farías, quien recorrió el Campo de Deportes de la BH, comprometiendo aportes para obras de infraestructura de la institución.

2018-Se realizó la capacitación para profesores y entrenadores sobre RCP y el uso del Desfibrilador que posee la Institución por intermedio de Mutual Ben Hur.

2018-Reconstrucción del tapial norte del Estadio “Néstor Zenklusen”.

2018-Se realizaron mejoras en la cancha de Fútbol 5 y en las dos canchas de Paddle permitiendo brindar un mejor servicio en esta área.

2018-Regreso de la Liga Nacional de Básquet al Coliseo. Organizado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y con estadio colmado, se enfrentaron Libertad de Sunchales y Quimsa de Santiago del Estero donde estuvo en juego la Copa Lotería de Santa Fe. De preliminar, Ben Hur y Quilmes de nuestra ciudad se enfrentaron por la Copa Desafío. Estuvo presente el Ministro Pablo Farías.

2018-Ben Hur se convirtió en Sede Oficial de la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti.

2019-Se realizó el corrimiento del tejido del sector sur del Estadio “Néstor Zenklusen”, también se realizaron mejoras en el sector de cabinas, vestuarios, etc.

2019-La Escuela Menotti pasó por la ciudad con el Profesor Fernando Signorini y el entrenador Rubén Rossi, quien se desempeña en la actualidad como Director Deportivo del Club Sportivo Ben Hur. Ambos llevaron adelante una charla y un entrenamiento para entrenadores y jugadores de la BH.

2019-Después de muchos años, regresa a la institución el Fútbol Femenino, que en el primer certamen participó con equipo de Primera y en la segunda parte se incorporó el elenco de Reserva.

2019-Se mejoró notablemente el Quincho “Socios Fundadores” y entre las tareas realizadas, se destaca la reconstrucción del asador. Además de mejoras en baños y en Camping en general.



CANCELACIONES

En el período que finaliza, la Comisión Directiva canceló deudas judiciales por más de $ 3 millones. El mismo se pudo lograr con el aporte y el trabajo mancomunados tanto de las sub comisiones de la institución y de la Asociación Mutual. Además, se llevó adelante una inversión en obras por un total de más de $ 1 millón.

Todo ello se ha realizado con apoyo tanto del Gobierno Provincial como el Gobierno Municipal.



RUMBO A LOS 80

Ben Hur en 2020 cumple sus 80 años de vida, con más de 750 deportistas que directamente están ligados a la institución y más de 350 que diariamente vienen a desarrollar actividades físicas por medios de escuelas, instituciones intermedias y universitarias. Como objetivo para estos 80 años se espera concretar el cerramiento de sector ubicado por debajo de la tribuna popular, lindante con el Camping, donde se construirá un nuevo gimnasio con vestuarios para los deportistas de la institución y un depósito.