El "Strawberry field" de John Lennon abrió sus rejas Información General 19 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

LIVERPOOL, 19 (AFP-NA). - Los fans de los Beatles pueden por fin cruzar las famosas verjas rojas de "Strawberry Field", el orfelinato de Liverpool donde John Lennon solía jugar de niño y que inspiró una de sus canciones más famosas, ahora abierto al público.

Se trataba de un jardín en torno a un orfelinato gestionado por el Ejército de Salvación en el barrio de Woolton, en Liverpool, en el norte de Inglaterra.

"Se hizo famoso debido a los lazos con John Lennon, que saltaba el muro desde el jardín trasero de su tía y venía a jugar con los niños", explica a la AFP Allister Versfeld, un responsable del Ejército de Salvación.

Unos 60.000 fans acuden cada año al lugar para hacerse fotografías frente a las famosas verjas rojas, pero hasta ahora no se les había permitido ir más allá.

"Ahora las puertas están bien abiertas", asegura Versfeld.

"Esta es una oportunidad única para que la gente venga a explorar el jardín" y disfrute de lo que para Lennon "era como una especie de santuario, donde encontraba la paz y la calma", explica.

Unas sensaciones que quedaron reflejadas para siempre en aquella canción psicodélica de 1967 con una letra misteriosa: "Déjame llevarte porque voy a Strawberry Fields, nada es real, no hay preocupaciones, Strawberry Fields para siempre...".

En opinión de Versfeld, la canción describe "un espacio que él descubrió y un lugar que él apreciaba", y que contribuyó a forjar su personalidad.

"Todos los niños tienen un jardín secreto, puede ser un escondite bajo las escaleras o las ramas de un gran roble", dice por su parte la hermana de Lennon, Julia Baird, de 72 años.

"Parece según la canción que para John era este lugar", afirmó a la agencia británica Press Association.



La canción nació en España

El lugar está abierto al público desde el 14 de septiembre.

El edificio, una vieja casa de estilo victoriano, fue un orfelinato del Ejército de Salvación desde 1936. En los años 1970, fue demolido para construir un edificio moderno, pero éste fue cerrado en 2005.

Ahora, acaba de reabrir como centro de formación para jóvenes adultos, financiado parcialmente con su apertura al público, y lugar de memoria para el cantante de los Beatles, asesinado en 1980 en Nueva York cuando tenía 40 años.

Además de los jardines, los visitantes pueden recorrer una exposición que traza la historia del lugar y sus lazos con John Lennon.

El museo de Graceland, en la localidad estadounidense de Memphis, prestó algunos objetos para recordar la pasión de Lennon por Elvis Presley. El manuscrito de una canción sin terminar y algunos instrumentos inusuales forman parte de la exhibición.

Lennon fue criado por su tía en Woolton, pese a que su madre Julia vivía en el barrio hasta que murió en un accidente de tráfico cuando él tenía 18 años.

El single "Strawberry Fields Forever" salió al mercado en 1967 en disco de vinilo de 45 revoluciones, con "Penny Lane" en su cara B y la canción saltó al segundo lugar del ranking de la época.

Lennon la escribió mientras estaba rodando una película en el sur de España. Fue grabada durante las sesiones del álbum "Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band", considerado como la obra maestra de los Beatles, pero no figura en él.

Marcó el salto del grupo inglés de una música pop clásica a crear sonidos más complejos, que incluían instrumentos inhabituales como el melotrón y la cítara india.