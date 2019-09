“La seguridad sigue estando en agenda” Locales 19 de septiembre de 2019 Redacción Por Así lo aseguró el Secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, quien aseguró que este tema sigue siendo prioritario, pero lo que sucede es que la situación socioeconómica del país, lo desplazó de la agenda de temas.

Los hechos de inseguridad se siguen suscitando en Rafaela y no merman, por el contrario aumentan y en muchos casos las víctimas son instituciones que desarrollan en la ciudad un rol social muy importante.

Vecinales, escuelitas de fútbol, escuelas y así podríamos estar mucho tiempo enumerando las diferentes situaciones de robo y destrozos que ocurrieron en las últimas semanas.

Sin embargo parecería que los funcionarios locales hablan menos del tema, al menos mucho menos de lo que lo hacían en la campaña electoral.

Al ser consultado por esta sensación que muchos vecinos comentan, respecto a que la seguridad ya no ocupa la prioridad de la gestión del intendente Luis Castellano, el secretario del área, Delvis Bodoira, negó enfáticamente que esto fuera así y dio sus fundamentos.

“En nuestra agenda sigue estando la seguridad como prioridad, pero sucede y esto es una apreciación muy personal, que la situación socioeconómica que está sufriendo no sólo Rafaela sino el país, con las dificultades para llegar a fin de mes, creo que hemos perdido el primer lugar y eso que mencionaba hoy ocupa la atención de todos, pero eso no quiere decir que hayamos dejado de trabajar. El Comando Unificado se reúne todos los miércoles y vamos monitoreando lo que sucede y reforzando herramientas preventivas”, señaló Bodoira.

Respecto a la transición por la que atraviesa la gestión provincial y ante la pregunta de si sirve reclamarle a un Ministro que deja su cargo el 10 de diciembre, el secretario dijo: “hasta el 10 de diciembre está este gobierno y estas son las autoridades y nos manejamos dentro de la ley. Hemos agotado todas las instancias pero al margen de si nos escuchaban antes o de si nos escuchan ahora, nosotros nunca dejamos de hacerles los planteos porque las cosas siguen ocurriendo y se necesitan respuestas”.