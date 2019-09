Escándalo en el sur Locales 19 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, apuntó contra la Casa Rosada y le reclamó que "envíe los fondos comprometidos" para "poder salir de la crisis", luego de que se agravara la situación en la provincia como consecuencia de la muerte de dos docentes en un accidente tras una protesta por el pago de sueldos.

"No vamos a dejar de reclamar al Gobierno central, al nacional, que nos envíen los fondos comprometidos, para poder salir de esta crisis", señaló el gobernador chubutense.

En el mismo momento en la Ciudad de Buenos Aires, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, anunció la medida de fuerza de los docentes a nivel nacional y destacó que "no hay ningún tipo de especulación política".

Ante la situación, el líder de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, advirtió que "si no se resolvió el conflicto, es porque se tiran la papa caliente de uno a otro y los que pagan son los empleados públicos y los docentes". "Sabíamos que se podían dar situaciones como esta. Había que resolver este conflicto antes. No se puede especular electoralmente, hay que dejar de jugar a las escondidas", agregó.

En el mismo sentido se expresó el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, quien manifestó que "cuando está en juego la paz social de una provincia el Gobierno nacional no puede mirar para otro lado".

"La resolución del conflicto es una responsabilidad primaria del gobernador de Chubut y también hay responsabilidad del Gobierno nacional. Estamos reclamando que se pongan de acuerdo", expresó.