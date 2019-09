Serán 41 los pilotos presentes en Paraná Deportes 19 de septiembre de 2019 Redacción Por TURISMO CARRETERA

FOTO ARCHIVO AUSENTE./ Así había quedado el auto de Próspero Bonelli. Tampoco estará Matías Jalaf en Paraná.

Son 41 los pilotos inscriptos para competir este fin de semana con el Turismo Carretera en Paraná, donde se destaca la vuelta del "Gurí" Omar Martínez. El entrerriano volverá para concretar su retiro oficial como piloto de la categoría, lo que se dará ante su público.

Tras ausentarse en Rafaela por motivos presupuestarios, Alan Ruggiero, Federico Pérez, Lionel Ugalde, Martín Serrano y José Savino, completan la nómina de protagonistas que pegarán la vuelta al TC. Con respecto a la última prueba habrá 7 bajas. Christian Dose no será de la partida tras el accidente del último domingo con las TC Pick Up. Mientras que por el fuerte golpe sufrido en Rafaela, tampoco estarán Matías Jalaf y Próspero Bonelli.

Entre los protagonistas presentes en el autódromo entrerriano estará el rafaelino Nicolás González, intentando tener una buena actuación luego de las dificultades que padeció en la carrera de nuestra ciudad.

Los inscriptos: Agustín Canapino (Chevrolet); Jonatan Castellano (Dodge); Facundo Ardusso (Torino); Mariano Werner (Ford); Matías Rossi (Ford); Guillermo Ortelli (Chevrolet); Leonel Pernía (Torino); Nicolás Trosset (Dodge); José Manuel Urcera (Chevrolet); Nicolás Bonelli (Ford); Juan M. Trucco (Dodge); Gastón Mazzacane (Chevrolet); Emiliano Spataro (Dodge); Norberto Fontana (Chevrolet); Nicolás González (Torino); Christian Ledesma (Chevrolet); Santiago Mangoni (Chevrolet); Gabriel Ponce de León (Ford); Emanuel Moriatis (Ford); Juan José Ebarlin (Chevrolet); Esteban Gini (Chevrolet); Juan M. Bruno (Dodge); Juan Pablo Gianini (Ford); Juan T. Catalán Magni (Ford); Martín Serrano (Chevrolet); Mathías Nolesi (Ford); Federico Pérez (Dodge); Mauricio Lambiris (Ford); Martín Ponte (Dodge); Juan C. Benvenuti (Torino); Facundo Della Motta (Torino); Lionel Ugalde (Torino); Diego De Carlo (Chevrolet); Alan Ruggiero (Torino); Omar Martínez (Ford); Mariano Altuna (Dodge); Juan M. Silva (Ford); Valentín Aguirre (Dodge); Luis José Di Palma (h) (Dodge); José Savino (Ford) y Juan B. Debenedictis (Ford).



GIRO EL GURI

Antes de comenzar oficialmente su último fin de semana como piloto de Turismo Carretera, Omar Martínez fue habilitado para realizar un ensayo breve en el autódromo de Paraná, escenario donde se despedirá tras 25 años de actividad. El Ford es el mismo que le dio el título en 2015, y que hasta el año pasado condujo Emanuel Moriatis. Una vez que concluyó la temporada 2018, ese auto fue llevado al Museo del TC ubicado en el autódromo de La Plata.