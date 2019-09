Rossi, Busatto, García y Cleri en la "FeriaNacPop" Locales 19 de septiembre de 2019 Redacción Por Política y cultura (o viceversa) se conjugarán este sábado y domingo en el Sindicato de la Carne en la 1º Feria del Libro Nacional y Popular de Rafaela, donde desfilarán referentes del Frente de Todos.

Una suerte de cumbre política del Frente de Todos se desarrollará este fin de semana cuando se realice la 1º FeriaNacPop de Rafaela en la que convergerán los diputados nacionales Agustín Rossi, Marcos Cleri, quien además busca su reelección, el diputado provincial ya reelecto, Leandro Busatto, y la periodista Cynthia García. La propuesta, denominada Feria del Libro Nacional y Popular, tendrá lugar el sábado y domingo a partir de las 16:00 en la sede del Sindicato de la Carne ubicada en calle Arenales 546, con entrada libre y gratuita.

"Vas a poder disfrutar de un encuentro cultural, nacional, popular, democrático, feminista y latinoamericanista", se resalta en la abundante información que circula en las redes sociales. La iniciativa cuenta con la organización de la Asamblea Popular Rafaela, el Sindicato de la Carne y el espacio No Me Olvides Cultura, con el apoyo de la CGT Regional Rafaela.

En la muy amplia programación, que se desplegará en el auditorio, la galería o el patio del gremio de la carne, se destaca en la primera jornada sabatina la presencia del jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien a partir de las 17:45 presentará su libro "Hay otro camino", en el que reúne un conjunto de "ideas para superar el camino de ajuste que diseñaron Macri y el FMI". No estará solo para abordar el tema sino que estará acompañado por el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Germán Martínez.

El mismo día, un poco más tarde (a las 19:30), la periodista Cynthia García presentará "Milagro. La película", que en 80 minutos "cuenta los días de la compañera Milagro Sala como presa política" y participará de un debate junto a Martín Adorno, el codirector del documental.

En tanto, el domingo llegarán Marcos Cleri, Leandro Busatto y docente y dirigenta del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Santa Fe (Sadop), Patricia Mounier para participar de un panel de dirigentes en el que buscarán anticiparon los principales ejes de "La Argentina que se viene", una actividad programada para las 19:30.

Un rato antes, desde las 18:15, Manuel Saralegui presentará su libro "Kirchnerismo sin grieta, apuntes militantes para una nueva mayoría".

La agenda de la FeriaNacPop comprende también talleres, muestras -se destaca "El Amor espera, las huellas de la dictadura en Rafaela", del Archivo Histórico Municipal-, obra de teatro, intervenciones interactivas y lecturas coordinadas por integrantes de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA). El sábado por la noche cerrará con la Peña "Que florezcan mil flores" en la que se mezclarán tango, rock y folclore.