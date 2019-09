Inauguran el jardín hecho con la plata de Antonini Nacionales 19 de septiembre de 2019 Redacción Por En campaña con Carrió, Macri inauguró en Tucumán un jardín de infantes hecho con el dinero de las valijas del venezolano Antonini Wilson.

FOTO NA OBRA NUEVA. Macri en Tucumán.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Acompañado por la diputada Elisa Carrió, el presidente Mauricio Macri inauguró ayer en la provincia de Tucumán un jardín de infantes, construido con el dinero recuperado de las valijas que intentó ingresar al país el empresario venezolano Guido Antonini Wilson en 2007.

"Esto es el símbolo de que logremos que el dinero de los argentinos vaya a los argentinos. Y tiene que ver con una batalla que mi querida Lilita ha dado durante tantos años que es la lucha contra la corrupción", porque esto fue hecho con el dinero de las valijas de Antonini Wilson", sostuvo el mandatario al dar un discurso en las puertas del Espacio de Primera Infancia inaugurado en la localidad de Tafí Viejo. Allí estuvo acompañado por Carrió, los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Transporte, Guillermo Dietrich; y el diputado nacional por Tucumán José Cano.

Frente a un grupo de vecinos afines al oficialismo nacional que se acercó al lugar y cantó "Sí, se puede" y "Se siente, se siente, Mauricio presidente", el jefe de Estado dio sobre el final de discurso un mensaje de optimismo para tratar de acortar la distancia con Alberto Fernández en las elecciones del 27 de octubre y forzar un balotaje.

"Juntos podemos, tenemos que estar más juntos que nunca porque la Argentina atiene futuro y ustedes tienen futuro si seguimos juntos", arengó Macri ante el público.

Previamente, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje al intendente peronista de Tafí Viejo, Javier Noguera, a raíz de que aún no se avanzó con el trámite de la habilitación del jardín de infantes, que le permita comenzar a funcionar.

"Acá se respira futuro, esperanza, porque esto le cambia la vida a muchas familias, en este caso son 205 familias porque hay 205 alumnos anotados para comenzar a venir. Lo único que falta es la habilitación municipal, me parece que el intendente está un poco remolón para habilitarlo. Por favor intendente, habilite el local", reclamó Macri.

El jefe comunal no asistió al acto porque se encuentra en Estados Unidos acompañando en un viaje oficial al gobernador, Juan Manzur, aunque el día anterior se despegó de las acusaciones acerca de que estaría demorando la habilitación del jardín.

"La habilitación municipal no es un acto discrecional del intendente, es un acto administrativo que debe formalizarse. Nos interesa que se habilite. Nos pusimos siempre a disposición para que la obra se ejecute y funcione", escribió Noguera este martes en la red social.