Lucas, el todoterreno y goleador Deportes 19 de septiembre de 2019 Por Martin Ferrero Blondel es el comodín de Walter Nicolás Otta por la banda derecha, incluso es el goleador del equipo. “Estamos todos muy contentos, yo ni hablar”, señaló el futbolista tras la victoria lograda en Mendoza.

FOTO ARCHIVO GRITO DE GOL. / Lucas Blondel lleva anotados tres tantos en cinco partidos. Gran momento para el futbolista surgido de la cantera de la Crema.

Lucas Blondel fue el gran héroe en el triunfazo de Atlético de Rafaela 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el último domingo.

El defensor oriundo de Buenos Aires, radicado en nuestra ciudad desde muy pequeño, marcó un nuevo gol, el tercero en el torneo, y este sí que valió muchísimo y fue vital para los tres puntos que sumó la “Crema”, por primera vez en esta Primera Nacional 2019/2020.

“Estamos todos muy contentos, yo ni hablar”, expresó Blondel, que luego confió: “No venía siendo un buen partido en general, por momentos la pasamos mal, la verdad que venía sintiendo que estaba cansado, no venía teniendo un buen partido pero ese gol sobre el final hizo un poco olvidarte de todo”.

-Vienen teniendo una semana algo más ‘tranquila’ después de conseguir la tan esperada victoria.

-Si, igualmente por el lado de los trabajos no, siempre hay cosas por corregir, pero es más fácil corregir esos errores cuando se gana, el humor es otro, pero seguimos metidos en el trabajo para corregir lo que se viene haciendo mal.

-Venían conformes con el rendimiento que mostraban pero no así con los resultados. ¿Por qué pensás que les costó tanto ganar?

-Es difícil buscar un motivo concreto, creo que fueron un conjunto de cosas. No saber definir las chances que tuvimos claras, tratar de generar más situaciones claras, algunos fallos arbitrales que influyeron también, aunque no los pongo como excusa, son cosas que pueden pasar. Veníamos haciendo las cosas bien, merecíamos el triunfo y quizás llega de la manera que menos esperábamos, sin ser demasiado superiores al rival, pero era muy necesaria y por suerte llegó.

-En cinco fechas te pusiste la 4, la tuya, pero también la 7 y la 11. ¿El sábado salís con la 10?

-(risas) si me dan la 10 me la pongo, no tengo problemas (risas), pero se las dejo a los que la vienen usando que la saben llevar mejor.

-¿Cómo te sentís en esta nueva función de mediocampista?, incluso en Mendoza jugando sólo con tres y no con cuatro.

-Bien, no me resulta incómodo para nada. Tal vez ante Gimnasia con tres en el medio fue algo distinto porque no lo había hecho nunca, creo que necesito un poco más de ritmo ahí como para afianzarme pero es una posición que me gusta y no tengo ningún problema en hacerlo.

-¿Qué se te pasó por la cabeza cuando les empatan el partido a un minuto del final?

-El momento del gol de ellos fue durísimo, en un segundo se te viene el mundo abajo y ya pensás en todo lo que se viene en la semana, en que hay que seguir trabajando y sabiendo que no se te dan los resultados, fastidioso, la vuelta en colectivo. Son cosas que se te cruzan en ese momento y se sufre mucho. Por suerte el fútbol es así, pasás de estar en un pozo y en dos segundos salís y te vas con la felicidad más grande.

-Se les viene All Boys, ellos en un momento complicado, ¿van por todo o volverse con un punto es negocio?

-Vamos a ir por todo, ellos vienen golpeados, se van a querer levantar rápido y más en su cancha, pero nosotros con lo nuestro, creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, nos estaba faltando esa suerte para conseguir la victoria, ahora que la conseguimos el objetivo es tratar de agarrar una racha positiva para llegar lo más rápido posible a los puestos de arriba y dejar atrás las cosas malas y esa mala racha con la que empezamos el torneo.