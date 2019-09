Hoy, prueba el equipo Deportes 19 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en el juego de este sábado, 15:30 hs, ante All Boys, en Monte Castro. Para dicha ocasión el DT Walter Nicolás Otta no podrá contar con el uruguayo Sergio Rodríguez, expulsado el pasado domingo en Mendoza.

En relación al 11 inicial que presentó la ‘Crema’ ante Gimnasia se prevé una única modificación y la obligada: Alexis Niz por Rodríguez.

Ayer, el plantel profesional albiceleste trabajó en el predio del Autódromo en donde hubo minutos de fútbol pero para aquellos que no fueron titulares ante el ‘Lobo’ mendocino.

Este jueves, Otta estará disponiendo de los primeros movimientos tácticos y futbolísticos pensando en el cotejo ante el ‘Albo’ y se podría ir develando la formación que presentará.



Con interino. All Boys se quedó sin entrenador el último fin de semana y desde la dirigencia del ‘Albo’ se confirmó que ante la ‘Crema’ tendrá como DT a Marcelo Pascutti, como interino. En las últimas horas se habría avanzado para que Pepe Romero, un histórico de la institución, vuelva a dirigir al conjunto de Monte Castro. Otros de los nombres que suenan son los de Marcelo Fuentes y Caruso Lombardi.