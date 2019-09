Un nutriente que puede generar hasta 50 por ciento de pérdida en la cosecha SUPLEMENTO RURAL 19 de septiembre de 2019 Redacción Por Recientes investigaciones han demostrado niveles de un macronutriente por debajo de lo normal, de lo esperado, y genera preocupación.

"Ultimas investigaciones nos han mostrado niveles por debajo de lo esperado y una proyección de tiempo en la cual iban a empezar a aparecer problemas muy cercanos", indicó Jorge Bassi, presidente de Fertilizar AC, refiriéndose a la falta de Potasio (K), en los suelos agrícolas.

El tema se abordó recientemente en Rosario, en el marco de un taller organizado por Fertilizar AC, en colaboración con UralKali Trading SIA y Nitron Grou, del cual participaron investigadores, empresas y asesores.

En el encuentro, diferentes especialistas abordaron la problemática de la falta de este nutriente en los suelos productivos, un nutriente que no venía teniendo la atención merecida como otros, que muestran muchas veces evidencias más claras de faltante.



NIVELES DE POTASIO

"Hemos planteado este taller de expertos a raíz de las últimas investigaciones, que nos mostraron niveles de potasio por debajo de lo esperado y una proyección de tiempo en la cual iban a empezar a aparecer problemas muy cercanos. Esto nos obliga a actuar porque en menos de cinco años iban van a aparecer deficiencias severas en algunas regiones del país", explicó Bassi, y añadió "esta luz de alarma es muy importante porque en el lote el potasio no avisa. A diferencia de otros nutrientes, como el fósforo con que la Argentina tiene más experiencia, el potasio genera una oferta sostenida al cultivo hasta que se agota. En ese momento repentinamente muestra una deficiencia muy severa y revertir esta situación es costosa requiriendo de una fertilización adicional".



INTENCION DE LOS

ENCUENTROS

Según lo informado por TodoAgro, la intención de estos encuentros y el análisis de los estudios que se vienen realizando sobre este nutriente es ir haciendo un trabajo que amortigüe el impacto que significaría para el productor una mala cosecha. "La forma de descubrir la deficiencia de potasio es el análisis de suelo y nunca debe ser perder una cosecha. No se puede esperar que el nutriente caiga por debajo de los umbrales y luego fertilizar. Acá hay que actuar antes que se caiga sino literalmente se pierde el 50% de una cosecha”, acentuó Bassi.

Cabe destacar que según los especialistas, las zonas con más deficiencias de potasio se encuentran actualmente en la provincia de Entre Ríos y algo de lo que es Centro-Este de la provincia de Santa Fe.



LA NECESIDAD DE

FERTILIZAR

El presidente de Fertilizar confirmó que desde la Asociación se entiende que se debe profundizar el conocimiento, básicamente en todo lo que es el Litoral y la costa de Santa Fe en el río Paraná, y la costa de la provincia de Buenos Aires.

"Sobre esas zonas estamos proponiendo hacer diferentes trabajos exploratorios porque hay que generar suficiente información local de base y un sistema de monitoreo que permita avisarles a los productores cuando están en una luz amarilla. Ahora lo que necesitamos es convencerlo que cuando este nutriente este en la luz amarilla, hay que fertilizar, no se puede esperar frente a este nutriente", destacó.

Por su parte, María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de Fertilizar AC dio a conocer los objetivos que se buscaron con este taller. Al respecto dijo "esta jornada surge a partir del mapa de disponibilidad de nutrientes, que generamos junto con la Unidad Integrada Balcarce (INTA y Facultad de Ciencias Agrarias) y fuera discutido en el último Simposio Fertilidad 2019. Este mapa que generamos, y donde comparamos la situación prístina de los suelos con la situación de los mismos en 2011 y luego en 2018, nos permite identificar temas urgentes -como materia orgánica, fósforo y pH- y temas importantes como lo son el Potasio, las bases como el Calcio y el Magnesio, y el Zinc. Pero de estos últimos, el Potasio es un macronutriente, es decir que las plantas lo requieren en grandes cantidades. No puede faltar".



UNA ADVERTENCIA

A TENER EN CUENTA

Nicolás Wyngaard, de la Unidad Integrada Balcarce, comentó que "en general estamos basados en un paradigma en donde los nutrientes deficitarios son nitrógeno por lejos, el fósforo y después en la última década hablando un poquito de azufre, pero nunca se piensa en el caso de las bases como serían calcio, magnesio y potasio".

El caso de este último, el especialista comentó que existe un antecedente de un vecino cercano como lo es Uruguay que en sus suelos dramáticamente empezaron a ver deficiencias de potasio y en Argentina no se ve generalizadamente en la región pampeana o en nuestros suelos.

"Sin embargo todos los indicadores nos están mostrando que en algunas regiones de Argentina dentro de un poco tiempo podría empezar a ser un nutriente deficitario y la idea es anticiparse a las deficiencias y no esperar a que se afecten los rendimientos o el sistema productivo, sino ya estar preparados para estas deficiencias cercanas en esta problemática. Las herramientas son un análisis clínico digamos, porque sacamos una muestra de suelo, se analiza para determinar potasio intercambiable, el cual es el que se encuentra disponible para la planta y los umbrales marcando los valores.



LOS ENSAYOS EN

LA ARGENTINA

A su turno, Jorge González Montaner de CREA manifestó que "para nosotros es un tema que nos viene preocupando hace ya muchos años. Iniciamos las investigaciones hace más de diez años donde estamos evaluando y mirando porque en principio veíamos deficiencia de cloruro de potasio en los trigos sobre todo cuando había mancha y esa misma inquietud la llevamos a los cultivos de soja y es por eso que todos los años en nuestras redes de experimentación del sur de la provincia de Buenos Aires estudiamos en red tanto el impacto de cloruro de potasio como del nitrato de potasio sobre el cultivo de soja y lo hemos visto incluso con valores de umbrales en suelos arriba de 400 ppm".

"Encontramos respuestas muy significativas, la respuesta promedio de toda la red son alrededor de 250 kilos, pero a dosis muy baja, estamos trabajando alrededor de los 50 kilos de cloruro de potasio (KCl) o 50 kilos de nitrato de potasio, pero con el objeto de aplicar en R1 para poder mejorar las cuestiones de sanidad y lo que vemos que tiene un impacto muy interesante y una co-relación con la respuesta a fungicidas. Observamos claramente que, a más respuesta a fungicidas, más respuesta a potasio y prácticamente los niveles llegan a 600 y 800 kilos", añadió González Montaner.

Además, el experto comentó que están tratando de generar aplicaciones más elevadas, de 100 a 150 kilos y destacó que en otras zonas del país como la zona de Entre Ríos, aparecen en algunos suelos sintomatología importante que son para tener muy en cuenta.

"En general, en Argentina no es un nutriente en el cual seamos deficitarios si a las zonas más del Este como recién mencionaba, como Entre Ríos, cercanas a Uruguay en donde tenemos las deficiencias más altas puede empezar a aparecer ya síntomas, pero el resto la verdad estamos muy por encima de los umbrales de respuesta", concluyó González Montaner.