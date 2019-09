El regreso de la selección Deportes 18 de septiembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO NA EN CASA./ Hernández, Susbielles y algunos de los jugadores.

BUENOS AIRES, 18 (NA) - La Selección argentina de básquetbol, medalla de plata en el último mundial de China, arribó ayer al país y el entrenador Sergio Hernández dejó en claro que hará lo imposible para que el capitán Luis Scola dispute los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En una conferencia de prensa brindada en el aeropuerto de Ezeiza, el "Oveja" afirmó: "Si estoy yo como entrenador, lo voy a obligar a que juegue. Luis es como Ginóbili, son difíciles. No me dijo si va a estar. Falta mucho aún, pero yo tengo la sensación de que va a querer jugarlo".

Además, Hernández definió al basquetbolista de 39 años como "uno de los líderes más importantes de la historia del deporte argentino". "Nunca me imagino mucho. No vivo de expectativas o de sueños, pero sí veía que el equipo tenía química y potencial. Desde Toronto 2015 que lo palpo. Algo había ahí. De todos modos, llegar a la final fue una locura, es maravilloso lo que logramos", expresó.

Sobre su continuidad al frente del equipo, confesó que "está todo dado" para que continúe en la Selección en los Juegos Olímpicos.

Una parte del plantel argentino de básquetbol que obtuvo el segundo puesto en el Mundial de China 2019, con su entrenador Sergio Hernández a la cabeza, retornó al país. Sólo cinco jugadores vinieron en el vuelo proveniente de Amsterdam ya que el resto del plantel optó por ir directamente hacia Europa, donde se desempeñan.

El capitán y símbolo del equipo, Luis Scola, decidió quedarse en Pekín, esperando conseguir un equipo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Junto al entrenador Hernández retornaron al país los jugadores Marco Delía, Agustín Caffaro, Tayavek Gallizzi, Lucio Redivo y Máximo Fjellerup.

En tanto, los jugadores que militan en España se fueron directo a Europa: se trata de Nicolás Brussino, Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Patricio Garino, Nicolás Laprovittola y Lucas Vildoza.