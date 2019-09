Convocó concurso fotográfico

La Comunidad Educativa de la Escuela Especial N° 2027 Melvin Jones, ha organizado un concurso de fotografía denominado “Otras miradas”.

Realización que se lleva a cabo en el marco del quincuagésimo aniversario de la institución educativa y puede participar toda la comunidad de Rafaela y zona.







BASES y CONDICIONES



1. Participantes.- Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.No podrán participar personal de la Escuela que convoca ni integrantes de la Comisión Directiva de Foto Cine Club Rafaela.

2. Temática.- La vida en la escuela: Imágenes entendidas libremente por su autor y que tengan como referencia cualquier aspecto de la escuela (edificio, situaciones, ámbitos, personas…).

3. Características de las fotografías.- Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas, no habiendo sido presentadas y/o premiadas en otro certamen.- Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación digital de las mismas. Las fotografías se presentarán en papel.- El tamaño mínimo de las fotografías originales será de 30 x 40 cm y el máximo de 40 x 50 cm, correspondiendo este tamaño a la imagen fotográfica y se presentarán montadas sobre cartón monolucido con margen de 5 cm.- Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías. El contenido de las mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso.- Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.- En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo en formato JPG.

4.- Inscripción.- Podrán inscribirse por correo electrónico hasta el 23 de septiembre. Deberán enviar la siguiente información: nombre completo y D.N.I. a la dirección de correo [email protected] 5.- Forma de presentación .- Al dorso de cada fotografía se hará constar un pseudónimo elegido por el participante, el título de la obra y el Nº de fotografía (en caso de presentar más de una).En hoja aparte, en sobre cerrado identificado con el seudónimo, se remitirán los siguientes datos.Título de la obra. Número de la fotografía.Nombre y apellidos del autor. D.N.I. del participante.Domicilio y teléfono de contacto.Correo electrónico (e-mail).Por el hecho de participar en este concurso el autor de la fotografías autoriza la publicación y exhibición de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del mismo.

6.- Lugar de entrega y fecha de presentación. Las fotografías podrán ser presentadas presencialmente en la escuela “Melvin Jones”, Av. Luis Fanti 855, en horario escolar. La fecha límite de presentación será el día 09 de octubre del 2019.

7.- Jurado. El jurado estará conformado por integrantes de la Comisión Directiva del Foto Cine Club Rafaela, competentes en el arte fotográfico.El fallo del jurado será hecho público el día 11 de octubre de 2019 y será inapelable. Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes premiados.

8.- Premios.- Se establecen los siguientes premios:1° premio: Fin de semana en Carlos Paz para dos persona - gentileza de Jachi Tour-2° premio: Cena para dos personas en "Better Beer Bar".3° premio: Dos órdenes de compra de Supermercado Pingüino. 1° mención y 2° mención La entrega de premios se realizará en acto público el día viernes 18 de octubre de 2019 en el Instituto Superior del Profesorado N°2 “Dr. J. V. GONZÁLEZ” (Pasteur 562, Rafaela) Los autores premiados se comprometen a recoger los premios en el mencionado acto, cuyo horario se comunicará a los premiados. En el caso excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio.

9.- Observaciones.- Podrán ingresar a la escuela a tomar fotografías en el horario escolar. Solicitamos que coordinen telefónicamente antes de acercarse al establecimiento. Tel. de la escuela: 425203. Todas las fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos a terceros. Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases quedarán descalificadas. La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.