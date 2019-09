Mársico pide que se enseñe cómo utilizar el matafuegos

El Concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS), ingresó un proyecto de Ordenanza, mediante el cual requiere que en las “Charlas de Capacitación Vial” el Departamento Ejecutivo Municipal, proceda a brindar a los concurrentes los conocimientos básicos sobre la composición del matafuegos, su mantenimiento y sobre cómo utilizarlo en el momento en que se produzca el accidente y sea requerido el instrumento.

“El Artículo 40º de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, establece los requisitos para circular, con automotor, dentro de los cuáles en su inc. f, exige poseer matafuegos; quienes pretenden acceder a la primera Licencia de Conducir, u en otras circunstancias, reciben la “Charla de Capacitación Vial”, que por lo general se encuentra a cargo de los inspectores municipales, en la cual se desarrollan temas incluidos en el Manual de Procedimientos para Gestión de Licencias de Conducir, Capítulo 4: Capacitación en Seguridad Vial” informó Mársico.

“Por lo que, el proyecto contempla que en estas capacitaciones se deberá además instruir a los concurrentes sobre el uso del matafuegos, ya que no basta con tener el extintor en el rodado, si en la práctica, no se sabe como utilizarlo” finalizó el edil pedepista.