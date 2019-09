Un informe da cuenta de que Santa Fe fue el distrito con mayor tasa de homicidios en 8 de los últimos 12 años en la Argentina.

Y el 85 por ciento de los asesinatos se concentraron en Rosario y Santa Fe.

Que Santa Fe es la provincia más violenta del país, lamentablemente no es una sensación, porque así lo lo confirman cifras de homicidios emanadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Así las cosas, en 2018 la tasa de 9,5 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes que tuvo la Provincia fue la más alta de los 24 distritos del país.

Y lo que resulta aún más preocupante, tiene que ver con que no fue una excepción, habida cuenta de que de los últimos 12 años, en 8 Santa Fe fue la Provincia con más asesinatos.



FUENTE DE DATOS

Los datos surgen de una investigación que realizó Manuel Tarricone para el medio digital Chequeado, que se especializa en la verificación del discurso público, la lucha contra la desinformación y la promoción del acceso a la información, y que se ubican tanto en el sitio oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, como en el portal del Ministerio Público de la Acusación.

Lamentablemente, al ser analizados los datos se comprueba un marcado contraste con Córdoba, una Provincia similar en población y cuya tasa de homicidios (2,9 homicidios cada 100.000 habitantes), es tres veces menos que la de Santa Fe (9,5 homicidios cada 100.000 habitantes).



TIEMPO DE REGISTROS

En el portal de Aires de Santa Fe se memoró que el pico de homicidios en la Provincia se alcanzó en 2014, cuando la tasa llegó a 13,2 cada 100 mil habitantes, muy superior a la tasa nacional de ese momento que era de 7,6 (y que en el 2018 fue de 5,2).

Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, los homicidios se concentran en las dos principales ciudades de la provincia: Rosario y Santa Fe.

Los números del 2018 muestran que en esos dos Departamentos -en los que vive el 53 por ciento de la población santafesina-, se concentra el 85 por ciento de los homicidios provinciales.

Santa Fe registró en el 2018 una tasa de 14,6 y llegó a su pico de 26,1 en el 2014, mientras que Rosario registró en 2018 una tasa de 15,5 homicidios cada 100 mil habitantes, con un máximo de 19,8 en el 2014.

Y a modo de comparación, en la capital de Córdoba (que tiene una población similar a Rosario), la tasa en el 2018 fue de 3,9 homicidios y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 4,5.

Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación de 2017, del total de homicidios ocurridos en la provincia ese año sólo el 5,4% fueron en ocasión de robo. De acuerdo con el reporte, el 94,2% no fue en ocasión de otro delito.



LOS MOTIVOS Y

AlGO MAS...

De acuerdo al último informe completo sobre homicidios dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2016 el 33 por ciento de los homicidios tuvieron algún grado de planificación, categoría que describen como ajustes de cuenta o venganzas.

En la capital provincial, los homicidios planificados son casi la mitad del total. La segunda categoría con más frecuencia es la de discusiones o riñas, con casi un 18 por ciento.

En cuanto a los homicidios en ocasión de robo, registran solamente el 10,7 por ciento.