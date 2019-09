Por violencia en el Hospital empleados piden seguridad Policiales 18 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Posterior a un encuentro con autoridades del Hospital de la ciudad de Esperanza, cabecera del vecino departamento Las Colonias, los trabajadores manifestaron "colaboramos siempre con lo que nos piden, pero no podemos estar 24 horas cerrando y abriendo el portón. Por ello se propuso crear un comité de seguridad para de allí sacar cosas buenas para el Hospital".



"NO DEBE VOLVER

A PASAR..."

"Esto no debe volver a pasar, mucho menos siendo una comunidad tan chica como la que tenemos, donde también la gente tiene que entender que este es un espacio público, que es de todos y que por más enojados que estemos no hay nada que justifique la agresión que se llevó a cabo hacia los compañeros, y obviamente con la destrucción del espacio donde todos trabajamos por el bien de la comunidad, resaltaron los trabajadores de acuerdo a EDXD, de acuerdo a lo replicado en la mañana de la víspera en nuestro portal online..

Por otra parte, agradecieron al director del SAMCo "el recibirnos y escucharnos", en tanto anunciaron que "estamos en estado de asamblea con los compañeros del 107. Se realizarán reuniones esta semana y la próxima con el director y distintas entidades, a quienes les vamos a pedir por por seguridad en la institución, y así tomar decisiones que beneficien a todo el conjunto de los trabajadores y del ciudadano común que también corre riesgo".



LA ASAMBLEA

Además, los convocados especificaron que el estado de asamblea significa "estar pendientes en forma permanente de las decisiones que se van a tomar, y que todas ellas sean para el bienestar de toda la comunidad tanto de los trabajadores como de todos".



LOS HECHOS DE

VIOLENCIA

En cuanto a los hechos violentos, recordaron que "los compañeros asistieron a una atención en un domicilio, y poco después se presentó en el Hospital un señor a pedir la firma de un certificado de defunción, esto llevó a generar cierto malestar y la persona se violentó contra los trabajadores".

Asimismo, una de las delegadas de ATE Santa Fe contó que en el encuentro con las autoridades del Hospital "los trabajadores plantearon la situación, reclamando mayor seguridad no solamente en el espacio físico de trabajo sino también en la vía pública".

Y finalmente la representante de ATE destacó que "esto es algo que se debe llevar adelante con todas las fuerzas de seguridad, llámese 911, jefatura de Policía y Municipalidad".