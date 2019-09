River va con lo mejor frente a Godoy Cruz Deportes 18 de septiembre de 2019 Redacción Por COPA ARGENTINA

River tratará de mantener su rumbo ganador y la eficacia, esta vez en la Copa Argentina, cuando hoy enfrente a un diezmado Godoy Cruz de Mendoza por los octavos de final del certamen. El partido se disputará en el estadio "Néstor Díaz Pérez", de Lanús, desde las 21:10, con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de TyC Sports.

River llega a esta instancia tras dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, al que venció en la definición por penales 5-4, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. A su vez, el conjunto tombino también llegó por esa vía, al vencer a Huracán 2-1, tras empatar 1-1, en el estadio de Instituto de Córdoba.

Marcelo Gallardo apostará a lo mejor que tiene, luego de la goleada 4-0 ante Huracán por la Superliga. No obstante, el "Muñeco" tiene algunas dudas aún pero en la parte ofensiva seguirá con Nicolás De la Cruz como enganche, acompañando a Matías Suárez y el colombiano Rafael Santos Borré.

A su vez, Godoy Cruz intentará dar el "batacazo" ante el River de Gallardo, pero para este partido el entrenador Javier Patalano no contará con su goleador, el uruguayo Santiago "Morro" García. Estas son las probables formaciones: Godoy Cruz: Andrés Mehring; Néstor Breitenbruch, Miguel Jacquet, Tomás Cardona, Agustín Aleo, Kevin Gutiérrez, Valentín Burgoa, Facundo Barboza, Marcelo Freites, Miguel Merentiel y Sebastián Lomónaco. DT: Javier Patalano.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz o Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco o Fabrizio Angileri; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



TALLERES ANTE BANFIELD

Talleres de Córdoba y Banfield, dos equipos de realidades opuestas en la Superliga, se enfrentarán hoy por segunda vez en tres días, en esta ocasión con el premio de la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, en Rosario. El partido se disputará a partir de las 18.10 en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa", de Newell´s Old Boys, con arbitraje del rafaelino Silvio Trucco y transmisión del canal TyC Sports. Quien supere este cruce se enfrentará en octavos de final con Almagro, equipo de la Primera Nacional, que eliminó por penales a Boca. La circunstancia especial de este choque es que se enfrentaron hace apenas 72 horas, por la sexta fecha de la Superliga y en el Sur del conurbano bonaerense, donde la "T" se impuso por 1-0.