Liga: habrá varios adelantos Deportes 18 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La octava fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol se jugará entre viernes y domingo, debido a la disputa del torneo Provincial Sub 14 que organizará la LRF el fin de semana, en Rafaela, Sunchales y Susana.

El viernes jugarán: 9 de Julio vs. Dep. Tacural a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera; Dep. Ramona vs. Unión a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera; Atlético Rafaela vs. Sp. Norte a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera; y Brown de San Vicente vs. Talleres de María Juana a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

El domingo lo harán Libertad vs. Peñarol a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera; Argentino Quilmes vs. Florida a las 17.30 hs. Reserva y 19 hs. Primera; y en el duelo más importante, Ferrocarril del Estado vs. Ben Hur a las 17 hs. Reserva y 18.30 hs. Primera.

En Primera B: viernes Zenón Pereyra FBC vs. Atlético María Juana a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera; Argentino de Humberto vs. Dep. Bella Italia a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera. Los demás partidos de Primera B se jugarán el domingo en horario normal.



DENUNCIA DE SILVIO RUIZ

El presidente de la LRF Fabián Zbrun dio lectura a una nota presentada por el árbitro Silvio Ruiz, quien informó que un colega le manifestó que una persona lo llamó por teléfono para que le comunique a él cuestiones relacionadas al partido de Ben Hur vs. Unión. Inmediatamente se comunicó con gente de la Neutral y Mesa Directiva. El Presidente dice que tuvo una reunión con la Mesa y con la Neutral y decidieron no cambiar el árbitro, asignando un veedor, y además darle todo el apoyo a Silvio Ruiz. Sobre la persona que se comunicó con el árbitro se está trabajando para reunir las pruebas necesarias y luego actuar en consecuencia.