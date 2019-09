Incertidumbre de Djokovic Deportes 18 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El tenista serbio Novak Djokovic se retiró en los octavos del US Open debido a una lesión en su hombro izquierdo, durante el enfrentamiento ante el suizo Stan Wawrinka.

Dos semanas después y en declaraciones al medio de su país RTS, dejó ver que su futuro es incierto. "No sé cuándo regresaré. La lesión es más seria de lo que imaginaba y necesito una semana más para ver cómo evoluciona; lo ideal será poder estar para Tokio, pero ahora mismo no sé", afirmó.

La competencia apuntada por "Nole" es el torneo de Tokio, a disputarse entre el domingo 29 de septiembre y el domingo 6 de octubre, pero el actual número 1 hoy no está en condiciones de asegurar su participación.