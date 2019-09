El dólar superó los $59 Nacionales 18 de septiembre de 2019 Redacción Por Ante una oferta limitada y pese a ventas de bancos oficiales, la divisa estadounidense sigue con tendencia alcista.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El dólar operó ayer con tendencia alcista y superó los $59 a pesar de ventas de bancos oficiales a lo largo de una rueda con poca oferta y un bajo nivel de negocios concretados.

La divisa finalizó a $54,91 para la punta compradora y a $59,06 para la vendedora, con lo que sumó 29 centavos frente al lunes en lo que fue la quinta sesión consecutiva con subas.

En Banco Nación, el billete fue ofrecido a $58,50, mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores de Banco Macro $60.

En el sector mayorista, el dólar experimentó el tercer aumento al escalar 22 centavos hasta los $56,51.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de sólo US$ 306,050 millones, tan bajo como el que se suele registrar cuando hay feriado en los Estados Unidos.

La insuficiente oferta del sector privado presionó sobre el tipo de cambio, que volvió por encima de los $59 tras cotizar al alza desde el principio del día.

Operadores indicaron que este martes entidades financieras oficiales concretaron ventas para intentar equilibrar la firme corriente compradora por cobertura.

El incremento del dólar además se dio en un contexto en el que la moneda norteamericana se pudo fortalecer a nivel global en medio de crecientes tensiones impulsadas por la Reserva Federal.

En tanto, el dólar "contado con liquidación" perdió $1,60 hasta los a $69,48 y así la diferencia con el mayorista disminuyó.

Analistas estimaron que si los controles de cambios del Gobierno se profundizan, como es de esperar según informes de calificadoras, la brecha puede crecer nuevamente.

Por su parte, el dólar blue expuso un avance de 50 centavos al venderse a $62 en el circuito financiero informal de la city.

El organismo que conduce Guido Sandleris convalidó una tasa levemente inferior a la de la jornada anterior y el promedio diario quedó en 83,46%.

En la primera licitación, el monto adjudicado fue de $42.309 millones con un rendimiento de 83,242%.

Horas más tarde, en la segunda subasta, fueron adjudicados $152.918 millones con una tasa de 83,52%.



LAS RESERVAS

VOLVIERON A CAER

Las reservas internacionales continúan en caída y finalizaron ayer en US$ 49.880 millones, tras perder US$ 88 millones frente al lunes. En lo que va del mes, acumulan una baja de US$ 4.220 millones, según datos oficiales.

A su vez, desde que se llevaron a cabo las elecciones primarias, cuando comenzó la fuerte merma de depósitos en dólares, la pérdida acumulada fue de US$ 15.856 millones. En el inicio de semana, las reservas habían perforado el piso de los US$ 50.000 millones y este martes profundizaron la tendencia negativa.

Durante la rueda, expusieron un descenso de US$ 88 millones, que se suma a los US$ 117 millones del lunes.

Las reservas cayeron de ese modo en las últimas jornadas a un nivel que no era registrado desde diciembre de 2018.