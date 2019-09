Los Troncos corre la octava en Esperanza Deportes 18 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

ADRIAN MARCUZZI. El esperancino es uno de los protagonistas en Fórmula. SERGIO CALZA. El representante de Cululú lidera el certamen de Turismo B.

La categoría Los Troncos retornará el próximo fin de semana al circuito parque "Los Toboganes" de la ciudad de Esperanza, para disputar la octava fecha del Torneo Oficial 2019.

En esta oportunidad, como viene ocurriendo en el actual certamen, se realizará una carrera especial, con pilotos invitados, reservada la Fórmula.

Compartirán esa programación mecánica, que tendrá su anticipo el sábado y se completará el domingo, las seis divisionales de Los Troncos.

Además de la Fórmula, ya mencionada, estarán las siguientes: Promocional, Turismo C, Turismo B, Turismo A y TC 4000, en un cronograma que se desarrollará en estos horarios:

Sábado: a las 10:00 apertura del predio; a las 12:00 recepción de inscripciones; a las 14:00 verificación técnica y a partir de las 13:30 pruebas con el siguiente orden de ingreso a pista, Fórmula (titular), Turismo B, Turismo C, Promocional, Fórmula (invitado); Turismo A y TC 4000.

Domingo: a las 07:00 apertura del predio; a las 08:30 cierre de inscripciones; a las 09:00 series en este orden, Turismo B, Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo A y TC 4000; a continuación las finales, Fórmula (titular), Turismo B, Turismo C, Promocional, Fórmula (invitado), Turismo A y TC 4000; desde las 18:00 ceremonia de premiación.



ASI LLEGAN ORDENADOS

Estas son las principales ubicaciones del campeonato luego de siete fechas:

Categoría Promocional: Carlos Forlani 190 puntos; Nicolás Perino 183; Horacio Fernández 179; Julián Roldán 162 y Brian Perino 154.

Categoría Turismo C: Alejandro Messa 213 puntos; Estefano Spreggero 197; Demis Aleman 184; Alejandro Batalla 170 y Nicolás Posebón 160.

Categoría Turismo B: Sergio Calza 192 puntos; José Nagel 152; Hernán Beckmann 149; Aníbal Ratque 138 y Walter Tesari 134.

Categoría Turismo A: Nicolás Spreggero 216; Marcos Humoffe 210; Alejandro Messa 165; Alejandro Amico 140 y Fabián Chuard 135.

Categoría Fórmula: Brian Perino 209 puntos; Hernán Merki 141; Adrián Marcuzzi 135; Rubén Coll 129 y Víctor Schurrer 110.

TC 4000: Leandro Larese 206 puntos; Cristian Esquivel 193; Andrés Fux 168; Cristian Theytaz 148 y Amílcar Salzmann 133.